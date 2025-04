Szpilka zobaczył to i nie wytrzymał. Wspomniał o więzieniu i domu dziecka

Artur Szpilka wszedł do pokoju i się zaczęło

Artur Szpilka nagle zaczął mówić o domu dziecka

" Weszliśmy do tego samego pokoju, każdy został. Się złożyło tak, że w tym pokoju praktycznie są wszyscy, co byli w domu dziecka. Tu było dwóch Tyburskich, Mini Majk i ja. Tak że akurat my się śmiejemy, że mamy pokój z bidula " - wspomniał Szpilka na nagraniu z "The 50".

Artur Szpilka miał bardzo trudne dzieciństwo. "Wtedy to było niezrozumiałe, ale dziś doceniam to, że moja mama nigdy się nie poddała. Że nie piła. Było jak było, trafili do więzienia - stało się. Nie mnie to oceniać. Ja byłem wtedy młodym chłopakiem i bardziej przeżywałem to, wtedy też tego nie rozumiałem, że babcia nas tak po prostu oddała. Miała jednak swoje problemy. Ja dziś też nie wiem, czy zająłbym się dziećmi swojego rodzeństwa. Na pewno bym ich nie zaadoptował, bo jest zmiana życia o 180 stopni. Bardziej starałbym się kogoś dla nich znaleźć. Żeby nie poszli tam, gdzie my poszliśmy wtedy" - mówił pięściarz w "Kanale Zero".