Artur Szpilka nie będzie miał dobrych wspomnień z weekendu w Trójmieście . Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w co-main evencie XTB KSW 94 evencie zmierzył się w hitowym starciu z Arkadiuszem Wrzoskiem. Obaj panowie mieli się już spotkać dużo wcześniej, jednak na przeszkodzie dwukrotnie stawała kontuzja Szpilki. Wreszcie w maju wszystko poszło zgodnie z planem. Na trybunach Ergo Areny zasiadło kilkanaście tysięcy podekscytowanych kibiców. W końcu obaj wychodzili do klatki jako niepokonani zawodnicy w formule MMA. Z teoretycznie lepszymi przeciwnikami rozprawiał się w przeszłości Wrzosek, ale 35-latek też nie miał się czego wstydzić.

Ekspresowy koniec walki Szpilki z Wrzoskiem. Sędzia długo się nie zastanawiał

Wielkie show fighterzy zrobili jeszcze zanim sędzia dał im sygnał do walki. Furorę na świecie zrobiło zwłaszcza wejście do klatki Artura Szpilki. "Wyglądało na to, że Szpilka zainspirował się złoczyńcą z Batmana, doktorem Freeze'em, który wyglądał niesamowicie i wprawił fanów w zachwyt. Znajdował się w komorze, jakby został zamrożony kriogenicznie. Zupełnie jak w hicie science-fiction. Aby dopełnić scenę, był otoczony przez naukowców w fartuchach laboratoryjnych" - pisał słynny The Sun.