Szpilka wyjechał z Polski i sensacyjnie ogłasza. Właśnie tam chce zamieszkać

Artur Szpilka doszedł do pełni sił po ostatnich kłopotach zdrowotnych i stawia na relaks. Wraz z partnerką Kamilą Wybrańczyk ostatnie dni września spędza na portugalskiej Maderze. Wyspa urzekła go do tego stopnia, że nie zamierza poprzestać tylko na roli turysty. "Jest najpiękniejszym miejscem, w którym byłem do tej pory na ziemi. Pewnego dnia będę tu mieszkał" - oznajmił w mediach społecznościowych.