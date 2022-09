Szpilka "przegrał" sam ze sobą. Takiej porażki jeszcze nie było

Nakładanie na siebie presji plus samonakręcanie emocji już wielokrotnie sprowadzało Artura Szpilkę na manowce podczas kariery bokserskiej .

Były pięściarz, który do pewnego czasu uchodził za największy talent w polskim boksie, do perfekcji opanował autopromocję przed walkami, ale później tym większy odczuwał zawód po porażkach .

Jeden Artur Szpilka "przegrał". Wygrał ten "lepszy"

Wygasła też jego miłość do boksu, a nowy sposób na pozostanie w sporcie odnalazł w mieszanych sztukach walki. Po występie na gali KSW, gdzie pokonał swojego niedawnego rywala z ringu Siergieja Radczenkę , przyszedł czas na debiut w organizacji High League .

Szpilka w końcu okiełznał w sobie temperament, spokorniał i "wyczyścił" głowę , w czym sam dostrzegł klucz do pokonania Radczenki. Zrozumiał, że obrażając wszystkich dookoła sam zaciska pętlę na swojej szyi, wystawiając się na tym większy ostrzał w przypadku porażki.

Podobne nastawienie towarzyszy mu przed starciem z "Bad Boyem" Załęckim. Były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej, co kiedyś byłoby nie do pomyślenia, nie dał się podpuścił nawet trenerowi rywala, Mirosławowi Oknińskiemu.