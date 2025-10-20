Szpilka podsumował Tomasza Adamka. "Kto normalny...", mocna opinia o "Góralu"

Zasłużone dla świata sportów walki postacie co rusz pojawiają się w federacjach freak fightowych, przyciągając uwagę nowych odbiorców oraz skracając dystans pomiędzy organizacjami a widzami niekoniecznie pochwalającymi istnienie freak fightów. W takiej roli niedawno zobaczyliśmy, chociażby Michała Materlę, czy Tomasza Adamka.

Podobne zdanie na ten temat ma Artur Szpilka, który pojawił się w podcaście u "Żurnalisty" i poruszył temat freak fightowych federacji. - Takie postacie jak Michał Materla, Adamek, Soldić wnoszą inne wartości. Nie ma wyzywania się, a jest szacunek - analizował.

Artur Szpilka wypalił o Adamku. I zaczął wyliczać, "byłem w szoku"

Przywołanie postaci "Górala" sprawiło, że w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat jego walki z "Robocopem", która dla Adamka skończyła się już w drugiej rundzie. "Szpila" nie ukrywał, że spodziewał się takiego scenariusza i samo przyjęcie oferty przez Adamka wywołało u niego zaskoczenie.

- Ja też byłem w szoku... Przede wszystkim dlatego, że Tomek wziął taką walkę. Rozmawiamy o 30-letnim zawodniku, który jest w swoim najlepszym sztosie - z 50-letnim prawie zawodnikiem... Adamek ma 49 lat. Kto normalny się spodziewał, że Tomek tę walkę wygra? - dopytywał Szpilka u Żurnalisty.

Scenariusza się spodziewałem, ale liczyłem na to, że Tomek gdzieś jeszcze napsuje krwi młodemu chłopakowi

Z jednej strony Szpilka zdaje się rozumieć decyzję Adamka, który w grudniu skończy 49 lat, jednak samo zestawienie go z "Robocopem" było już dla niego nietrafione.

- Dla Tomka, dla zawodnika, który w boksie swoje zrobił, to taki cykl przygotowawczy dał mu znowu wrócić, poczuć te emocje, ale no nie wiem... - skwitował.

Sam angaż w federacji freak fightowej nie jest jednak dla Szpilki żadnym problemem i o ile nie popiera on wielu zachowań, jakie mają miejsce na konferencjach, to nie przeszkadza mu udział profesjonalnych zawodników w galach, a wręcz przeciwnie. Komentując walkę Michała Materli wyznał, że podoba mu się fakt, że "Cipao" dostał drugie życie w sportach walki.

