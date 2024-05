Szpilka podgrzewa emocje przed hitową walką. Tak spróbuje pokonać przeciwnika

Artur Szpilka o swojej przewadze

"Szybszy jestem zdecydowanie bardziej i niebezpieczny, a ociężały no nie do końca" - mówił o sobie Artur Szpilka. W kwestiach wagi wiadomo już, że Szpilkę i Wrzoska dzieli około półtora kilograma różnicy na korzyść boksera. To nie waga będzie miała tu jednak kluczowe znaczenie, jak przekonywał.

Artur Szpilka ma plan na walkę z Wrzoskiem

"Szpila" opowiedział, że przede wszystkim skupił się na dynamice i skróceniu dystansu do przeciwnika. Jak dodał, nie jest żadną tajemnicą, że spróbuje to zrobić. Jednocześnie, gdy zwrócono mu uwagę na to, że dobrze byłoby obalać wysokich zawodników takich jak Wrzosek zejściem do kostki, Szpilka szczerze przyznał, że nie wie, bo dopiero uczy się tej techniki.