Już 26 października w Sosnowcu Artur Szpilka (22-4, 15 KO) zmierzy się z Włochem Fabio Tuiachem (29-6, 16 KO). Szef Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego Krzysztof Kraśnicki przypomniał, że pokonany niedawno przed czasem Polak będzie zobowiązany przed powrotem do przedstawienia szczegółowej dokumentacji medycznej.

- Artur będzie musiał przedstawić komplet badań, z neurologicznymi na czele. To jest podstawa, by po nokaucie mógł zostać dopuszczony do walki u nas w kraju. Co prawda nie dostałem jeszcze oficjalnego protokołu po pojedynku Artura w Londynie (...), ale bez względu na to, co by się w nim znalazło, to i tak decyzja zależałaby od badań i naszych lekarzy - powiedział Kraśnicki w rozmowie z Rafałem Mandesem z TVP Sport.

W dalszej części rozmowy Kraśnicki dodał, że Szpilka nie został zawieszony po gali w Londynie, co oznacza, że pomyślnie przeszedł badania po walce.



Przypomnijmy, że lipcowy nokaut, jaki zafundował Polakowi Dereck Chisora, był bardzo brutalny i wielu kibiców oraz ludzi boksu sugerowało nawet Arturowi zakończenie kariery.