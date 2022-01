Szokujący wyrok. Bokser skazany na śmierć

Lokalny mistrz Mohammad Javad Vafaei-Sani - m.in. kilkukrotny zwycięzca mistrzostw juniorów prowincji Chorasan - został aresztowany na początku 2020 roku. Skazano go za rzekome podpalenie rządowego budynku podczas jednego z ww. protestów.

Mohammad Javad Vafaei-Sani skazany na śmierć

Bokser może podzielić los zapaśnika Navida Afkariego, który został skazany i powieszony we wrześniu zeszłego roku. Twierdził, że za pomocą tortur zmuszono go do przyznania się do popełnienia morderstwa podczas demonstracji antyrządowej.

Od 15 listopada 2019 roku do 16 lipca 2020 roku przez Iran przetoczyła się fala masowych protestów. Uznano je za największe zamieszki w Iranie od 1979 roku. Bezpośrednim powodem zamieszek były podwyżki cen paliwa o ponad 50 procent. Protesty miały oddolny charakter i były przede wszystkim wyrazem ogólnej frustracji obywateli, którzy domagali się nierzadko ustąpienia rządzącego reżimu. Jedno z najpopularniejszych haseł powtarzanych przez protestujących brzmiało "Śmierć islamskiej republice!".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Przemysław Saleta dla Interii: Brakuje nam świeżej krwi. Wideo INTERIA.TV

Ww. protesty zostały krwawo stłumione, pochłonęły życie ponad stu ludzi. Władze wyłączyły w kraju internet, a wkrótce potem zajęły się wyszukiwaniem uczestników protestów i aresztowaniami. W związku z tymi wydarzeniami panuje w Iranie bardzo duże napięcie społeczne.