Szokujące wyznanie. To dlatego mistrz przestał wygrywać na ringu

Boks. Deontay Wilder się zmienił

"Prawdopodobnie nie pasowało to do postawy potrzebnej na ringu" - dodał.

Ayahuasca to rytualny psychodelik zażywany w formie napoju w Ameryce Południowej. Zażywana jest w celach leczniczych, ale także, by wprowadzić się w trans, po którym ma się wizje.

"Zażywanie ayahuaski sprawiło, że Deontay stał się zadowolony z siebie, a także zrozumiał mniejsze i delikatniejsze rzeczy w życiu. Jeśli jednak odnajdujesz się w takiej przestrzeni, to przemoc nie jest najwyższym priorytetem . Gdy jednak jesteś na ringu, to właśnie ona jest najważniejsza" - tłumaczył Scott.

Boks. Malik Scott wierzy jednak w swojego podopiecznego

"Zhang jest niebezpieczny, ale czuję się bardzo komfortowo i jestem zadowolony z tej walki, ponieważ wielki Zhang to ktoś, kto sprawia, że pozostajesz czujny. To duży mężczyzna i potrafi uderzać, ale wiemy, co musimy zrobić i to właśnie zrobimy" - zakończył.