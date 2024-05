Dlaczego pojedynek Mike'a Tysona nie ma jednak "towarzyskiego" charakteru, czyli statusu walki pokazowej, ale będzie widniał w oficjalnych bilansach walk obu zawodników, jego oraz rywala, Jake'a Paula? To jest pytanie, które - oby nie - ale niczym ość w gardle może stanąć decydentom z Texas Department of Licensing and Regulations (Departament Licencji i Regulacji stanu Teksas), którzy wzięli na swoje barki ryzyko. Niniejszym wydali zgodę, aby 58-letnia "Bestia" (tyle lat Tyson będzie liczył w dniu walki), skrzyżował rękawice z 27-letnim Jake'em Paulem, który już zdążył pokazać, że boksować potrafi.

