"Ja, Kevin Johnson, chcę się tutaj przeprowadzić, do Moskwy"

Kevin Johnson: Chcę uczynić Rosję moim domem

Otóż rzeczony Johnson zaczął swoje osobliwe przemówienie od następującego stwierdzenia: - Jestem naprawdę gotowy, aby dokonać zmiany na całe życie - ogłosił. A po chwili przeszedł do szczegółów: - Chciałbym zwrócić się do drogiego prezydenta Władimira Putina, jeśli to oglądasz lub słuchasz: Ja, Kevin Johnson, chcę się tutaj przeprowadzić, do Moskwy, stać się pełnoprawnym rezydentem i tu kontynuować karierę. I za twoją zgodą ubiegać się o rosyjski paszport, aby uczynić Rosję moim domem - obwieścił sportowiec.