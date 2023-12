Początkowo walka wieczoru gali Fame Reborn miała być starciem wyłącznie Sylwestra Wardęgi (ostatnio znanego między innymi dzięki aferze "Pandora Gate") oraz aktora Sebastiana Fabijańskiego, dla którego to ostatni z zakontraktowanych jak dotąd pojedynków dla federacji Fame MMA. Ostatecznie doszło jednak do sensacyjnej zmiany , a do oktagonu doszło aż czterech zawodników. Do Sylwestra Wardęgi dołączył Wojciecha Gola - jeden z włodarzy Fame MMA, natomiast wraz z Sebastianem Fabijańskim zespół utworzył Tomasz Olejnik, dla którego był to powrót do federacji.