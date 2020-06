​Sześciu sędziów punktowało walkę mistrza świata WBC Miguela Berchelta

Mistrz świata WBC w wadze super piórkowej, Meksykanin Miguel Berchelt, pokonał przez techniczny nokaut w szóstej rundzie rodaka Eleazara Valenzuelę. Do walki doszło na gali w studiu telewizyjnym w stolicy kraju. Punkty liczyło aż sześciu sędziów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Uzgodniono warunki finansowe walki Joshua - Fury. Wideo © 2020 Associated Press

Tytuł czempiona nie był stawką, bowiem rywalizowali w wyższej kategorii lekkiej.

Reklama

Berchelt (37-1, 33 KO) nie miał żadnych problemów z pokonaniem Valenzueli (21-13-4, 16 KO), już w pierwszym starciu posyłając go na "deski". Nietypowo pojedynki podczas tych zawodów - bez udziału kibiców - punktowało aż sześciu sędziów, a nie trzech.

Połowa obecna była w studiu, zaś trzej pozostali pracowali ze swych domów w Stanach Zjednoczonych. W tej potyczce nie było jednak potrzeby podliczania kart.

Jak poinformował serwis boxrec.com, wynik walki nie został zaliczony do rekordów obu pięściarzy, chociaż np. portal boxingscene "dopisał" zawodnikom - odpowiednio - 38. zwycięstwo i 14. porażkę. Berchelt jest posiadaczem pasa federacji World Boxing Council od 2017 roku.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>