Szermierka Usyka z 21-latkiem. Atmosfera już podgrzana. "To nieprawda"

Moses Itauma ma zaledwie 21 lat, a w rekordzie 13-0 (11 KO) takie nazwiska jak Dillian Whyte czy Mike Balogun. W lipcu 2024 r. jeszcze jako nastolatek pokonał niezbyt dobrze przygotowanego do pojedynku Mariusza Wacha. Brytyjczyk krok po kroku buduje swoją pozycję, ale ma małe szanse, by kiedykolwiek zmierzyć się z Ołeksandrem Usykiem, dzieli ich rocznikowo 17 lat.

Ukrainiec został ostatnio zapytany o potencjalną walkę z przedstawicielem nowego pięściarskiego pokolenia. - Jest młody. Nie chcę go złamać - powiedział w programie Inside The Ring na platformie DAZN.

Te słowa z jednej strony brzmią na "troskliwe", a z drugiej są zapewne małą prowokacją, jakich wiele w tej dyscyplinie sportu. Już po kilku dniach przyszła kontra od Itaumy.

Mam ogromny szacunek dla Usyka, ale wiem, że to nieprawda

21-latek odgryzł się Usykowi, mocna wymiana. To powiedział o sztabie Ukraińca

- Słuchajcie, każdy musi coś powiedzieć mediom. On nie przyjdzie i nie powie niczego innego. On nie zamierza przedstawiać się w negatywnym świetle, występując w mediach, więc nie czuję się urażony. Jeśli dostanę szansę, to ją dostanę. Jeśli nie, to nie. Wiem, że jego zespół nie myśli tak jak on - podkreślił zawodnik urodzony w Kieżmarku, którego matka jest Słowenką, a ojciec Nigeryjczykiem.

Nie zabrakło też wtrącenia, które w założeniu miało zapewne sprowokować Usyka do podjęcia wyzwania, nieco podważyć jego miejsce w hierarchii.

Zadam pytanie: myślisz, że Usyk byłby w stanie znokautować Dilliana Whyte'a w minutę?

To oczywiście nawiązanie do swojego wyczynu. Brytyjczyk znokautował swojego starszego rodaka w zaledwie minutę i 59 sekund, co odbiło się szerokim echem i pokazało potencjał młodziana.

Skupia się on na razie na zaplanowanej na 28 marca konfrontacji z Jermainem Franklinem juniorem. Starcie odbędzie się w Co-op Live Arenie w Manchesterze.

Ołeksandr Usyk

Moses Itauma

