Szeremeta "zmieniła" dyscyplinę. "Pierwszy trening"

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Julia Szeremeta nie ukrywa, że karierę w boksie traktuje priorytetowo, jednak nie zamyka się na inne dyscypliny. Nie jest tajemnicą, że w wolnych chwilach wicemistrzyni olimpijska w Paryża uprawia jazdę konną i pole dance, a teraz poszła o krok dalej i postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym sporcie. Nagraniem z pierwszego treningu pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Julia Szeremeta
Julia SzeremetaTomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Julia Szeremeta sprawiła nie lada sensację, kiedy podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu sięgnęła po srebrny medal. Młoda pięściarka co prawda zapowiadała, że do stolicy Francji jedzie po to, aby walczyć o krążek, jednak wówczas dziennikarze i kibice do słów młodej sportsmenki podchodzili raczej z dystansem. Rzadko zdarza się bowiem, że już podczas debiutu na tak ważnej imprezie walczy się o miejsca na podium.

Mimo młodego wieku i braku tak ogromnego doświadczenia nasza pięściarka w "Stolicy Miłości" zaprezentowała się znacznie powyżej oczekiwań. Dotarła aż do finału w swojej kategorii wagowej, jednak w ostatecznej walce o złoto musiała uznać wyższość rywalki z Tajwanu, Lin Yu-ting. Choć zdobycie medalu w debiutanckim występie na igrzyskach olimpijskich było ogromnym wyczynem, Szeremeta głośno mówiła jednak o niedosycie i do tej pory powtarza, że nie ma dla niej nic ważniejszego niż udany start w najbliższej imprezie czterolecia. W Los Angeles nasza pięściarka walczyć będzie o kolejny krążek, jednak zadowolona będzie jedynie z tytułu mistrzyni olimpijskiej.

Anglia, Stany, a może kontrakt u szejków. Szeremeta przed trudnym wyborem

Julia Szeremeta na tenisowym korcie. Dała popis

Choć boks pozostaje jej największą pasją, Szeremeta nie ogranicza się jedynie do jednej dyscypliny. Już przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu wiadomo było, że w wolnych chwilach młoda pięściarka uprawia jazdę konną i pole dance. Teraz 22-latka spróbowała swoich sił w kolejnej dyscyplinie - za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się nagraniem ze swojego pierwszego treningu na... korcie tenisowym. 

"Pierwszy trening tenisa" - napisała krótko pięściarka.

Dwóch mężczyzn na korcie tenisowym, jeden odbija piłkę rakietą, drugi stoi obok z koszem pełnym piłek tenisowych.
Julia Szeremeta na korcieInstagram/szeremeta15984materiał zewnętrzny

Swój pierwszy raz z tenisową rakietą Julia Szeremeta zaliczyła na korcie ceglanym, a więc ulubionej nawierzchni Igi Świątek. To właśnie na mączce tenisistka z Raszyna sięgała po cztery z sześciu zdobytych do tej pory trofeów wielkoszlemowych, a podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wywalczyła na ceglanych kortach brązowy medal.

Burza po tym oświadczeniu Świątek z Paryża. Poważne zarzuty dla Polki

Młoda kobieta z długimi brązowymi włosami i niebieskimi oczami stoi na tle ciemnego, nieostrego napisu, nosi delikatny naszyjnik i czarną, cienką ramiączkową bluzkę, jej wyraz twarzy jest spokojny i neutralny.
Julia SzeremetaKrzysztof RadzkiEast News
Młoda kobieta z długimi, prostymi włosami uśmiecha się, ubrana w niebieską kurtkę dżinsową i trzyma niebieskie rękawice bokserskie, na rozmytym tle miejskiej ulicy.
Julia SzeremetaVIPHOTOEast News
Uśmiechnięta sportsmenka w niebieskim stroju bokserskim z białym orłem na piersi, stojąca na tle ściany z logotypami sponsorów i wydarzeń bokserskich, z zaciśniętymi pięściami owiniętymi bandażami.
Julia SzeremetaFoto OlimpikAFP


Eksperci wskazali faworyta w finale Ligi Europy. WIDEOPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja