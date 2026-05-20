Szeremeta "zmieniła" dyscyplinę. "Pierwszy trening"

Julia Szeremeta sprawiła nie lada sensację, kiedy podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu sięgnęła po srebrny medal. Młoda pięściarka co prawda zapowiadała, że do stolicy Francji jedzie po to, aby walczyć o krążek, jednak wówczas dziennikarze i kibice do słów młodej sportsmenki podchodzili raczej z dystansem. Rzadko zdarza się bowiem, że już podczas debiutu na tak ważnej imprezie walczy się o miejsca na podium.

Mimo młodego wieku i braku tak ogromnego doświadczenia nasza pięściarka w "Stolicy Miłości" zaprezentowała się znacznie powyżej oczekiwań. Dotarła aż do finału w swojej kategorii wagowej, jednak w ostatecznej walce o złoto musiała uznać wyższość rywalki z Tajwanu, Lin Yu-ting. Choć zdobycie medalu w debiutanckim występie na igrzyskach olimpijskich było ogromnym wyczynem, Szeremeta głośno mówiła jednak o niedosycie i do tej pory powtarza, że nie ma dla niej nic ważniejszego niż udany start w najbliższej imprezie czterolecia. W Los Angeles nasza pięściarka walczyć będzie o kolejny krążek, jednak zadowolona będzie jedynie z tytułu mistrzyni olimpijskiej.

Julia Szeremeta na tenisowym korcie. Dała popis

Choć boks pozostaje jej największą pasją, Szeremeta nie ogranicza się jedynie do jednej dyscypliny. Już przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu wiadomo było, że w wolnych chwilach młoda pięściarka uprawia jazdę konną i pole dance. Teraz 22-latka spróbowała swoich sił w kolejnej dyscyplinie - za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się nagraniem ze swojego pierwszego treningu na... korcie tenisowym.

"Pierwszy trening tenisa" - napisała krótko pięściarka.

Julia Szeremeta na korcie

Swój pierwszy raz z tenisową rakietą Julia Szeremeta zaliczyła na korcie ceglanym, a więc ulubionej nawierzchni Igi Świątek. To właśnie na mączce tenisistka z Raszyna sięgała po cztery z sześciu zdobytych do tej pory trofeów wielkoszlemowych, a podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wywalczyła na ceglanych kortach brązowy medal.

