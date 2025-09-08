Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szeremeta zeszła z ringu i wbiła szpilę w Adamka. Nie patyczkowała się

Julia Szeremeta czeka już na kolejną walkę na mistrzostwach świata. Polka awansowała już do ćwierćfinału, a jej rywalką będzie reprezentująca Kazachstan Karina Ibragimowa. Po swoim pojedynku Szeremeta w rozmowie z TVP Sport została zapytana o Tomasza Adamka i jego decyzję o zakończeniu kariery. Postanowiła wbić mu szpilkę, a potem jeszcze dodała coś, co może wzbudzić nadzieję w wielu fanach polskiego boksu.

Szeremeta jasno zaznaczyła, że do Liverpoolu przyjechała po złoto. Ona i jej trener przekonują, że zawodniczka jest w znakomitej formie, nawet lepszej od tego, co prezentowała na igrzyskach olimpijskich. Jeśli to prawda, to rzeczywiście może nie mieć sobie równych.

Julia Szeremeta celuje w złoto mistrzostw świata

"Trzy tygodnie temu rozmawiałam z trenerem i wspólnie oceniliśmy, że ta forma jest lepsza niż na IO. Tak jak mówiłam, potraktowałam te zawody priorytetowo. Chciałam zrobić formę życia i wydaje mi się, że ta forma jest super. Czuję się świetnie i to mnie jeszcze bardziej napędza" - przekonywała Julia Szeremeta w rozmowie z TVP Sport po wygranym pojedynku z Chinką Yan Cai, której nie dała żadnych szans.

Później pięściarka została zapytana o zakończenie kariery przez Tomasza Adamka. Słynny polski bokser zakończył przygodę ze sportem po przegranym w sobotę, 6 września, pojedynku z Roberto Soldiciem. Zawodniczka wbiła szpileczkę swojemu dawnemu idolowi.

Julia Szeremeta wbiła szpilkę Tomaszowi Adamkowi

Wiele osób czekało na decyzję Tomasza Adamka. Zastanawiano się, czy bokser ostatecznie zakończy karierę. Zdaje się jednak, że to już dla niego koniec walk na ringu.

"Tomasz Adamek zakończył swoją karierę, choć moim zdaniem powinien zakończyć ją wcześniej. Ale tak, teraz mam nadzieję, że przejmę po nim pałeczkę" - odpowiedziała wesoło Julia Szeremeta. Z kolejną rywalką zawalczy w środę, 10 września.

