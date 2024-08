Julia Szeremeta opowiedziała, co znaczą dla niej zdobyte pieniądze

Trener Julii Szeremety też dostał pewną sumę

"Ja żadnego procentu od Julki nie mam. Nigdy bym od niej nie wziął nawet złotówki. To są jej pieniądze i jeszcze będę jej pomagał je dobrze zainwestować, by zabezpieczyła sobie przyszłość" - opowiadał Tomasz Dylak, trener Julii Szeremety. Przyznał, że choć sam ma też już zapewnioną premię trenerską, to pieniądze nie są tak duże, by "żeby sobie życie ułożyć", ale wciąż jest to spory zastrzyk gotówki.