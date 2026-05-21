Szeremeta wyznała: Ja się nie modlę. Natychmiast wszystko wyjaśniła

Michał Chmielewski

Po igrzyskach olimpijskich w 2024 roku Julia Szeremeta stała się jedną z najpopularniejszych polskich sportsmenek. Nic dziwnego, skoro nasza reprezentantka sięgnęła po historyczny medal w boksie. Kibice byli nadal są zachwyceni jej agresywnym, a wręcz czasami nonszalanckim stylem walki. Czy pięściarka ma swoje rytuały związane z walką? - Wchodzę, skupiam się i robię to, co lubię - mówiła dwa lata temu w rozmowie z Andrzejem Kostyrą.

W sierpniu 2024 roku nie tylko Polska, ale cały świat dowiedział się o skali talentu Julii Szeremety. Nasza pięściarka zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu w kategorii do 57 kg, ulegając w finale Tajwance Lin Yu-ting, wokół której toczyły się ogromne kontrowersje dotyczące płci. Wówczas był to to pierwszy olimpijski krążek dla polskiego boksu od 32 lat.

W ten sposób Szeremeta stała się prawdziwą sportową celebrytką. Fani błyskawicznie dostrzegli jej ciekawy styl prezentowany w ringu. Ringu, do którego pięściarka wchodziła roztańczona, naładowana energią, pełna wigoru.

Osiem dni po przegranym finale Polka zagościła w redakcji "Super Expressu" na wywiad z Andrzejem Kostyrą. Podczas rozmowy legendarny dziennikarz zapytał ją o rytuał, jaki wykonuje przed walką. Czy wicemistrzyni olimpijska, podobnie jak Kamil Szeremeta (również pięściarz - red.), także modli się przed rozpoczęciem starcia?

Jak się okazało, na tej płaszczyźnie młoda sportsmenka ma inne nawyki, które pomagają jej mentalnie przygotować się do stoczenia pojedynku. - Ja się nie modlę. Wchodzę, skupiam się i robię to, co lubię. Liny to mój świat, więc wchodzę i jestem tam skupiona i robię to, co lubię najbardziej robić - odpowiedziała wtedy na pytanie Kostyry.

Jeszcze inaczej Julia Szeremeta zachowuje się podczas rozgrzewki. Wtedy lubi dać się ponieść pozytywnym emocjom. - Dobra zabawa, muzyczna na rozgrzewce. Co prawda trener siedzi skupiony. Pobudzenie i dobra zabawa - opowiadała z uśmiechem na twarzy.

W kwietniu tego roku podczas Pucharu Świata w brazylijskim Foz do Iguacu 22-latka startowała z pozycji liderki rankingu, jednak zanotowała niespodziewaną porażkę w 1/8 finału z Węgierką Vladislavą Kukhtą (2:3) i szybko odpada z turnieju.

Obecnie przebywa w fazie regeneracji i treningów. Przy okazji znalazła czas na... nową dyscyplinę, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych.

