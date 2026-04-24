Szeremeta w spodniach. Pierwszy taki sukces Tomasza Dylaka. Koncert w Brazylii

Rok temu z Foz do Iguacu panowie też przywieźli medale, jednak obsady tamtych zawodów do obecnych nie da się w żaden sposób porównać. Dziś w większości męskich rywalizacji walki zaczynają się od 1/16 finału, z grona wielkich, należących do World Boxing, brakuje właściwie tylko Uzbeków.

Wtedy męską kadrę prowadził Grzegorz Proska, na przełomie roku nowym jej opiekunem został formalnie Tomasz Dylak, prowadzący do tej pory kobiety. One przywiozły z Budapesztu siedem medali mistrzostw Europy U-23, w tym cztery złote. Mężczyźni jeden brązowy, dzieła Mateusza Urbana. I choćby to spowodowało zmianę na szczycie kadry.

Do Foz do Iguacu Dylak zabrał sześciu pięściarzy, w piątek przed szansą wejścia do strefy medalowej znalazło się dwóch z nich: Damian Durkacz i właśnie Urban. Dla tego drugiego pojedynek z Rumunem Marianem Buleu będzie pierwszym w Brazylii, ale to dopiero w sesji nocnej. A Durkacz wyszedł na ring A już po tym, jak medale zapewniły sobie Aneta Rygielska i Barbara Marcinkowska.

Puchar Świata w Brazylii. Damian Durkacz pierwszym polskim medalistą w męskiej rywalizacji

27-letni reprezentant Polski dziewięć lat temu zdobył brąz młodzieżowych mistrzostw Europy, później sukcesów jednak brakowało. Owszem, takimi były olimpijskie kwalifikacje, ale jednak w Tokio i Paryżu wyraźnie przegrywał już pierwsze pojedynki. Rok temu tak samo było w Foz do Iguacu, choć w Memoriale Stamma zameldował się w półfinale.

Teraz w Brazylii imponował już w dwóch pierwszych walkach, najpierw pokonał Hiszpana Franka Martineza, później Kirgiza Ichtijora Niszonowa. Oba po 5:0, z wielką klasą.

Durkacz stara się pokazywać w ringu luz, prowokuje rywala, opuszcza ręce. Niby daje się trafiać, by za chwilę ruszać z potężną kontrą. Głowa Anglika Patricka Hewitta odskakiwała, gdy celu dochodziły potężne podbródkowe. A wyższy od Polaka Wyspiarz był coraz bardziej zdesperowany.

Pierwszą rundę Polak wygrał 4:1, drugą - 5:0. I już był właściwie pewny medalu. Choć jego rywala starał się robić wszystko, by jednak odwrócić losy walki w trzecim starciu. I nie był w stanie. Durkacz znakomicie tańczył, czuł rytm walki, uderzał, gdy tylko pojawiała się szansa.

Ostatenie starcie też wygrał 4:1. I w sobotę powalczy o wielki finał w kategorii 70 kg - z Francuzem Makanem Traore.

Puchar Świata w Foz do Iguacu. Kategoria 70 kg. Ćwierćfinał

Damian Durkacz (Polska) - Patrick Hewitt (Anglia) 5:0

Karty sędziowskie: 30:27, 29:28, 30:27, 29:29, 30:27

Rundy: 4:1, 5:0, 4:1.

Damian Durkacz (z lewej)

