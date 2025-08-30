Szeremeta spróbowała sił w polityce. Mentzen tylko na to czekał, natychmiastowa reakcja
Podczas zeszłorocznych igrzysk olimpijskich Julia Szeremeta sięgnęła po srebrny medal w damskiej rywalizacji bokserskiej. Okazuje się, że jeszcze przed startem w Paryżu nasza pięściarka próbowała wejść do świata polityki. Szeremeta wzięła udział w wyborach samorządowych, startując z ramienia "Konfederacji". Nic dziwnego, że na jej sportowy sukces reagowali członkowie tej partii, w tym Sławomir Mentzen.
Od lata 2024 roku Julia Szeremeta ma niepodważalny status gwiazdy polskiego sportu. Wszystko przez to, że młoda pięściarka na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyła dla naszego kraju pierwszy medal olimpijski w boksie od 32 lat.
Szeremeta rywalizowała w kategorii do 57 kg. Na start pokonała Omailyn Alcalę z Wenezueli. W 1/8 finału wygrała z Australijką Tiną Rahimi, dzięki czemu zagwarantowała sobie awans do ćwierćfinału, gdzie poszło jej równie sprawnie.
Mentzen zwrócił się do Szeremety. Wicemistrzyni olimpijska była dumą "Konfederacji"
Plan był prosty - w przypadku triumfu na tym etapie zawodów Polka zapewniała sobie co najmniej brązowy medal. Ostatecznie w ćwierćfinale była lepsza od Ashleyann Lozady z Portoryko. Była to świetna wiadomość dla wszystkich kibiców pięściarstwa. Awansu do półfinału w mediach społecznościowych Szeremecie pogratulował m.in. Sławomir Mentzen.
Brawo Julia Szeremeta! Nasza medalistka olimpijska
Dlaczego akurat "nasza"? Jak się okazało, kilka miesięcy przed przylotem do stolicy Francji sportsmenka spróbowała swoich sił w polityce. Julia Szeremeta chciała dostać się do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Startowała z listy KWW "Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy" w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym Chełm i powiaty chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski. Finalnie zgarnęła 1409 głosów - w praktyce 1 proc. w swoim okręgu. Oznaczało to, że nie uzyskała mandatu.
Inni politycy "Konfederacji" również zabierali głos ws. młodej pięściarki. "Czy tylko ja widzę obrzydliwą patologię, która ma miejsce w Paryżu? Po lewej sympatyczna Julia Szeremeta (którą miałem okazję poznać osobiście) - reprezentantka Polski, która będzie walczyć o medal olimpijski we Francji w boksie KOBIECYM. Po prawej Imane Khelif - »reprezentantka Algierii« - zdyskwalifikowanY na mistrzostwach świata w 2023 r. po tym, jak nie przeszedł testu płci (bowiem fizycznie jest MĘŻCZYZNĄ!), ale do igrzysk w Paryżu został dopuszczony jako... KOBIETA" - pisał m.in. Grzegorz Płaczek, odnosząc się do afery wokół algierskiej zawodniczki.
Ostatecznie Julia Szeremeta w półfinale wygrała z Filipinką Nesthy Petecio, a w walce o złoto przegrała jednogłośnie z Lin Yu-ting z Tajwanu. Obecnie 22-latka przygotowuje się do mistrzostw świata, które ruszą 4 września z Liverpoolu.