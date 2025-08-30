Szeremeta spróbowała sił w polityce. Mentzen tylko na to czekał, natychmiastowa reakcja

Od lata 2024 roku Julia Szeremeta ma niepodważalny status gwiazdy polskiego sportu. Wszystko przez to, że młoda pięściarka na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zdobyła dla naszego kraju pierwszy medal olimpijski w boksie od 32 lat.

Szeremeta rywalizowała w kategorii do 57 kg. Na start pokonała Omailyn Alcalę z Wenezueli. W 1/8 finału wygrała z Australijką Tiną Rahimi, dzięki czemu zagwarantowała sobie awans do ćwierćfinału, gdzie poszło jej równie sprawnie.

Polsat Sport Polsat Sport

Mentzen zwrócił się do Szeremety. Wicemistrzyni olimpijska była dumą "Konfederacji"

Plan był prosty - w przypadku triumfu na tym etapie zawodów Polka zapewniała sobie co najmniej brązowy medal. Ostatecznie w ćwierćfinale była lepsza od Ashleyann Lozady z Portoryko. Była to świetna wiadomość dla wszystkich kibiców pięściarstwa. Awansu do półfinału w mediach społecznościowych Szeremecie pogratulował m.in. Sławomir Mentzen.

Brawo Julia Szeremeta! Nasza medalistka olimpijska

Rozwiń

Dlaczego akurat "nasza"? Jak się okazało, kilka miesięcy przed przylotem do stolicy Francji sportsmenka spróbowała swoich sił w polityce. Julia Szeremeta chciała dostać się do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Startowała z listy KWW "Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy" w okręgu wyborczym nr 4 obejmującym Chełm i powiaty chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki, włodawski. Finalnie zgarnęła 1409 głosów - w praktyce 1 proc. w swoim okręgu. Oznaczało to, że nie uzyskała mandatu.

Inni politycy "Konfederacji" również zabierali głos ws. młodej pięściarki. "Czy tylko ja widzę obrzydliwą patologię, która ma miejsce w Paryżu? Po lewej sympatyczna Julia Szeremeta (którą miałem okazję poznać osobiście) - reprezentantka Polski, która będzie walczyć o medal olimpijski we Francji w boksie KOBIECYM. Po prawej Imane Khelif - »reprezentantka Algierii« - zdyskwalifikowanY na mistrzostwach świata w 2023 r. po tym, jak nie przeszedł testu płci (bowiem fizycznie jest MĘŻCZYZNĄ!), ale do igrzysk w Paryżu został dopuszczony jako... KOBIETA" - pisał m.in. Grzegorz Płaczek, odnosząc się do afery wokół algierskiej zawodniczki.

Rozwiń

Ostatecznie Julia Szeremeta w półfinale wygrała z Filipinką Nesthy Petecio, a w walce o złoto przegrała jednogłośnie z Lin Yu-ting z Tajwanu. Obecnie 22-latka przygotowuje się do mistrzostw świata, które ruszą 4 września z Liverpoolu.

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCI AFP

Sławomir Mentzen Artur BARBAROWSKI/East News East News

Julia Szeremeta Gałązka AKPA