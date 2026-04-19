Szeremeta spakowała walizki i wyjechała z Polski. A teraz nadała wiadomość

Julia Szeremeta dwa lata temu udowodniła, że każde, absolutnie każde marzenie jest do spełnienia. 19-letnia wówczas pięściarka zadebiutowała na letnich igrzyskach olimpijskich. Już podczas pierwszego występu na tak ważnej imprezie oczarowała cały świat. Choć nie tak doświadczona jak jej rywalki, Polka bez problemu pokonywała kolejne oponentki i dotarła do ścisłego finału w kategorii do 57 kilogramów kobiet. Tam na ringu czekała na nią kontrowersyjna przeciwniczka Lin Yu-Ting. Reprezentantka Tajwanu zaledwie kilka miesięcy wcześniej została zdyskwalifikowana z mistrzostw świata ze względu na zbyt wysoki poziom testosteronu. Władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dały jej jednak zielone światło, aby ta mogła walczyć o olimpijskie złoto.

Ostatecznie w tym pojedynku lepsza okazała się Yu-Ting. Jednak Szeremeta do ojczyzny i tak wróciła jako bohaterka. W Paryżu zdobyła ona bowiem dla Polski pierwszy medal w tej dyscyplinie od 32 lat. Ostatnim polskim medalistą olimpijskim w boksie był Wojciech Bartnik, który w Barcelonie w 1992 roku sięgnął po brązowy krążek. Nic więc dziwnego, że po powrocie do kraju młoda pięściarka powitana została w iście królewskim stylu.

Na srebrnym medalu olimpijskim się jednak nie skończyło. Podopieczna Tomasza Dylaka wkrótce potem sięgnęła po srebrny medal Pucharu Świata w Brazylii, wicemistrzostwo świata w Liverpoolu oraz złoto młodzieżowych mistrzostw Europy w Budapeszcie. Teraz znów udała się z kadrą do Brazylii, gdzie w dniach 20-26 kwietnia odbędzie się pierwszy w tym sezonie Puchar Świata.

Julia Szeremeta błyszczy w Brazylii. "Szum wodospadów, zapach dżungli i totalny reset"

Julia Szeremeta, co prawda większość czasu spędza na sali treningowej, nie oznacza to jednak, że nie może ona liczyć na odrobinę czasu wolnego. Ten wykorzystała w wyjątkowy sposób - postanowiła bowiem docenić piękno brazylijskiej przyrody i spędzić czas na świeżym powietrzu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych nasza pięściarka pochwaliła się zdjęciami zrobionymi pod wodospadem. "Szum wodospadów, zapach dżungli i totalny reset" - napisała w opisie posta opublikowanego na Instagramie. Fotkę na tle niczym z planu filmowego wrzuciła także na InstaStories.

Od 20 do 26 kwietnia w Brazylii odbędzie się pierwszy w tym sezonie Puchar Świata. Poczynania ekipy "Biało-Czerwonych" na tej imprezie śledzić będzie można na stronie Interii Sport.

