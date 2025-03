Szeremeta reaguje na rezygnację PZB. Mocna deklaracja naszej gwiazdy

Walka o medale priorytetem. "To nic straconego"

Najbliższe miesiące będą dla Szeremety niezwykle intensywne. Już w marcu wystartuje w turnieju w Debreczynie, a następnie poleci do Brazylii na Puchar Świata. Kolejny przystanek to warszawska edycja tej imprezy w maju. Kulminacyjnym punktem sezonu będą wrześniowe mistrzostwa świata organizacji World Boxing w Liverpoolu , gdzie Julia zamierza walczyć o miejsce na podium.

- Co do walki o medal MŚ, to też nic straconego. We Wrześniu w Liverpoolu będziemy mieć czempionat organizacji World Boxing - podkreśliła Szeremeta, po pytaniu o to czy nie żałuje braku udziału w mistrzostwach świata federacji IBA. Warto przypomnieć, że Polski Związek Bokserski w grudniu 2024 podczas obrad Nadzwyczajnego Kongresu podjął jednogłośną decyzję o rezygnacji z członkostwa w International Boxing Association (IBA).