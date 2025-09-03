Szeremeta poznała rywalki w MŚ. Wielki rewanż możliwy dopiero w finale

Mistrzostwa świata World Boxing ruszą pełną parą już w czwartek - potrwają do 14 września. Tegoroczne wyniki Polek w Pucharach Świata w Foz du Iguaco i Warszawie pozwalają wierzyć, że aż do następnego weekendu będziemy emocjonować się występami Polek, które powalczą w każdej kategorii wagowej.

A gwiazdą kadry jest oczywiście Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, choć o medalach pewnie marzą też jej koleżanki, z Kingą Krówką, Barbarą Marcinkowską czy Aneta Rygielską na czele.

Niemniej tylko Szeremeta została wyróżniona jedynką w drabince. Z rozstawienia skorzystała też Barbara Marcinkowska.

Mistrzostwa świata w boksie. Polki poznały swoje ścieżki do medali w Liverpoolu

Szeremeta powalczy w swojej normalnej kategorii, czyli 57 kg. W pierwszej rundzie ma wolny los, w drugiej zmierzy się z Japonką Satsuki Yoshizawą lub Chinką Yan Cai. Ta druga zdobyła brąz w tegorocznych mistrzostwach świata IBA w Niszu.

W ćwierćfinale może wpaść na Kazaszkę Karinę Ibragimową, wicemistrzynię świata w tej kategorii sprzed dwóch lat, olimpijkę z Paryża. Tam jednak przegrała już pierwszą walkę 0:5 z Ashleyann Lozadą. A gdyby wygrała, walczyłaby z Szeremetą.

W półfinale nasza gwiazda może wpaść na Amerykankę Alyssę Mendozę, którą pokonała 5:0 już w tym roku w PŚ w Brazylii, a rok temu wygrała 3:2 w kwalifikacjach olimpijskich. A dopiero w finale może dojść do starcia Polki z Brazylijką Jucielen Romeu, z którą przegrała w finale w Foz du Iguaco.

W tej części drabinki jest też Turczynka Esra Yıldız, brązowa medalistka olimpijska z Paryża, której marsz zatrzymała tam Lin Yu-ting.

Zaledwie jedna walka dzieli od strefy medalowej Barbarę Marcinkowską i Agatę Kaczmarską. Ta pierwsza została rozstawiona, w 1/8 finału ma wolny los. Z kolei w najcięższej kategorii +80 kg wystąpi zaledwie osiem pań. Tyle że Kaczmarska trafiła na rozstawioną tu Chinkę Zhan Yilian, która w marcu zdobyła złoto w mistrzostwach świata IBA w Niszu.

Losowanie reprezentantek Polski w mistrzostwach świata World Boxing:

48 kg (18 uczestniczek), 1/8 finału: Angelika Krysztoforska - Sabina Bobokulowa (Uzbekistan)

51 kg (29 uczestniczek), 1/16 finału: Natalia Kuczewska - Irismar Cardozo (Wenezuela)

54 kg (21 uczestniczek), 1/16 finału: Wiktoria Rogalińska - Jennifer Lehane (Irlandia)

57 kg (29 uczestniczek), 1/8 finału: Julia Szeremeta - Satsuki Yoshizawa (Japonia) lub Yan Cai (Chiny)

60 kg (29 uczestniczek), 1/16 finału: Aneta Rygielska - Sanju (Indie)

65 kg (28 uczestniczek), 1/16 finału: Kinga Krówka - Jordan Wilson (Nowa Zelandia)

70 kg (10 uczestniczek), ćwierćfinał: Barbara Marcinkowska - Henderson (Nowa Zelandia) lub Reid (Wielka Brytania)

75 kg (18 uczestniczek), 1/16 finału: Oliwia Toborek - Busra Isildar (Turcja)

80 kg (12 uczestniczek), 1/8 finału: Emilia Koterska - Aleyna Mehmed (Bułgaria)

+80 kg (10 uczestniczek), ćwierćfinał: Agata Kaczmarska - Zhan Yilian (Chiny)

Julia Szeremeta MOHD RASFAN / AFP East News

Kinga Krówka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

