W czwartek wystartowała kolejna edycja Pol'and'Rock Festival - muzycznego wydarzenia, którego pomysłodawcą jest twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Jerzy Owsiak. Znane w całym kraju wydarzenie - wcześniej po nazwą Przystanek Woodstock - to jednak nie tylko masa głośnych koncertów.

Jego nieodłącznym elementem w ostatnich latach jest także Akademia Sztuk Przepięknych - czyli seria inspirujących często spotkań z ciekawymi i znanymi ludźmi. W ten piątek z uczestnikami festiwalu spotkała się nasze srebrna medalistka olimpijska - Julia Szeremeta.

Tytuły wyleciały z rąk Usyka. Jak to się stało? Polak podsumował Ukraińca

Podczas rozmowy z naszą pięściarką padł temat między innymi współpracy z psychologiem. Stawiający pytania prezenter Radosław Mróz przytoczył bowiem przykład Igi Świątek, w której sztabie swoje stałe miejsce ma Daria Abramowicz. Julia Szeremeta odrzuciła natomiast możliwość mającej taką formę pomocy. Jak przyznała, w naszej reprezentacji obecna była nawet postać psychologa, z której jednak ostatecznie zrezygnowano. I sama otwarcie przyznała, dlaczego.

Tak. Mieliśmy psychologa w kadrze, ale wydaje mi się, że każdy musi dobrać go sobie indywidualnie. Część osób z niego korzystała, część nie. Nie każdemu pasuje ta osoba, więc po jakimś czasie zrezygnowaliśmy, bo i tak niektóre dziewczyny pracują ze swoimi psychologami

Dodała przy tym, że sama nie potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia psychologicznego. A to wszystko za sprawą jej szkoleniowca. - Ja nie potrzebuję ogólnie. Trener Tomasz Dylak wzmocnił moją głowę na tyle, że raczej tego nie potrzebuję. Ale wiem, że każdemu coś innego jest potrzebne. I na dużo osób to działa, żeby przełamać się w walce czy w jakichś kryzysach, czy problemach rodzinnych, żeby porozmawiać i to przepracować - przyznała 22-latka.

Julia Szeremeta o współpracy z psychologiem. "Trener Dylak wzmocnił moją głowię i psychikę"

Julia Szeremeta zaznacza, że obecnie wraz z Tomaszem Dylakiem nie muszą szczególnie pracować nad sferą mentalną. Ta bowiem została już wystarczająco mocno zbudowana.

- Teraz nie. Ale wzmocnił moją głowę i psychikę tak, że nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć tak, żeby coś mi się działo - zdradziła kulisy nasza wicemistrzyni olimpijska.

Julia Szeremeta jak Iga Świątek. Niepokój wokół drugiej gwiazdy polskiego sportu

Opowiedziała przy tym także o środkach treningowych stosowanych przez wspomnianego szkoleniowca.

- Potrafi krzyknąć. Nasze przygotowania do igrzysk na pewno nie były łatwe. Bardzo dużo potu, łez wylanych na sali, ciężkich sparingów, które trenerowi się nie podobały. Ja robiłam dodatkowe sparingi na przykład. To było bardzo dużo przepracowanego czasu. Walki o to, żebym się nie poddała, budowanie mnie psychicznie, że jestem twarda - stwierdziła Julia Szeremeta.

Julia Szeremeta MOHD RASFAN / AFP AFP

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News





Iga Świątek: Przy 2-1 w tie-breaku popełniłam dwa błędy, które nie powinny się wydarzyć. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport