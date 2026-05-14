Szeremeta nie gryzie się w język ws. Yu-ting. Złoty medal w końcu dla Polki?

O Julii Szeremecie zrobiło się naprawdę głośno przy okazji igrzysk olimpijskich w Paryżu (2024). Napisała piękną historię, zdobywając srebrny medal w kategorii do 57 kg. To pierwszy olimpijski krążek dla Polski w boksie od momentu wywalczenia przez Wojciecha Bartnika brązu (Barcelona 1992). Przed finałową walką pięściarka wiedziała, że rodacy trzymają za nią kciuki, lecz nie zdawała sobie sprawy, że osiągnęło to tak dużą skalę.

"Cała Polska tym żyła, chociaż ja nie wiedziałam, że aż tyle ludzi. Przeżyłam szok, gdy wróciłam na lotnisko do Polski i zobaczyłam to grono kibiców. Bardzo się cieszę. Czekaliśmy na ten medal bardzo długo, więc boks trochę wrócił na salony, tym bardziej, że w boksie kobiet nie było wcześniej medalu" - wspomina teraz w rozmowie z "Super Expressem".

To było niezwykłe przeżycie

Wraca pamięcią do walki z Lin Yu-ting i kontrowersji, jakie wzbudziła jej rywalka rodem z Tajwanu. Szeremeta wspomina, że wchodząc do ringu, nie obawiała się przeciwniczki i była nastawiona na wygraną. Sprawy jednak nie potoczyły się po jej myśli. I tu pojawia się temat rewanżu.

Tym razem olimpijskie złoto dla Szeremety? Jest zdeterminowana

Jeszcze przed walką z Szeremetą wokół Lin Yu-ting narosły kontrowersje i spekulacje. W obliczu sprawy związanej z testami hormonalnymi pytano, czy Tajwanka w ogóle jest kobietą i podawano w wątpliwość zasadność jej starcia z Polką. Co na to sama Julia? Potwierdza, że przeciwniczka była "zawieszona po Mistrzostwach Świata IBA, przez jakiś czas nie startowała, a potem z wolnej nogi wystartowała w kwalifikacjach i poleciała na igrzyska, nie będąc zbadaną".

"Ale wchodząc do pojedynku, nie skupiałam się na tych kontrowersjach, po prostu chciałam wygrać. W boksie jest dużo takich zawodniczek, że patrzysz i myślisz, że czy to chłopak, a to dziewczyna. Dla nas to normalne, więc podchodziłam do tego czysto sportowo" - zapewnia.

Niewykluczone, że obie zawodniczki jeszcze kiedyś spotkają się w ringu. Może do tego dojść podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Szeremeta stanowczo deklaruje, że tym razem nie przegra. "Tym bardziej, że ja lubię rewanże. Czekam na to i mam nadzieję, że wtedy moja ręka powędruje ku górze" - ogłasza.

Lin Yu-ting i Julia Szeremeta

Następne igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Poprzednim razem Polska zbojkotowała imprezę

Letnie igrzyska olimpijskie w Los Angeles odbędą się w terminie od 14 do 30 lipca 2028. To trzeci raz w historii, kiedy to najludniejsze miasto Kalifornii będzie gospodarzem najważniejszej sportowej imprezy czterolecia. Wcześniej zorganizowano ją tam w 1932 i 1984 roku. Polska uczestniczyła tylko w pierwszym turnieju. Zdobyła wówczas siedem medali (złoto Janusza Kusocińskiego i Stanisławy Walasiewicz, srebro wioślarskiej dwójki ze sternikiem oraz brąz Jadwigi Wajsówny, dwójki bez sternika, czwórki ze sternikiem i w szabli drużynowo).

Igrzyska Los Angeles 1984 zostały przez Polskę zbojkotowane, zawodnikom zabroniono lecieć do Ameryki. Był to przejaw lojalności wobec ZSRR i całego bloku wschodniego oraz odpowiedź na nieobecność państw zachodu na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku. Nasz kraj znajdował się wówczas pod polityczną dominacją ZSRR i funkcjonował jako Polska Rzeczpospolita Ludowa.

Bojkot pozbawił szans na start i uczciwą rywalizację wielu wybitnych polskich sportowców będących w tamtym czasie w życiowej formie. Wśród poszkodowanych był pięściarz Zbigniew Raubo. Do Los Angeles miał lecieć po medal. W zamian wysłano go na Zawody Przyjaźni na Kubie. "Do Polski wróciłem z medalem, a w torbie miałem jeszcze rum i cygara" - wspominał po latach, cytowany przez TVP Sport.

Julia Szeremeta

Julia Szeremeta

Lin Yu-ting (z lewej) pokonała Julię Szeremetę w walce o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu

