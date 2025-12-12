Szeremeta na wielkiej imprezie, i to nie sama. Tak, to naprawdę on u jej boku

Po udanych młodzieżowych mistrzostwach Europy U-23, z których to Julia Szeremeta przywiozła do Polski złoty medal, przyszedł czas na krótką przerwę od zawodowych obowiązków. Nie oznacza to jednak, że wicemistrzyni olimpijska całkiem odpoczywa od ringu i sportu. Ostatnio była ona gościem specjalnym na II Warszawskim Festiwalu Sportów Walki, podczas którego przeprowadziła trening z dziećmi marzącymi o pięściarskiej karierze. A to nie wszystko.

Julia Szeremeta na mistrzostwach Polski seniorów w boksie. Do sieci trafiło jej zdjęcie, i to z kim

Okazuje się, że Julia Szeremeta zasiadła wśród publiczności podczas niedawno rozgrywanych w Gdańsku mistrzostw Polski seniorów w boksie. Do sieci trafiło zdjęcie, do którego zapozowała u boku znanego widzom Polsatu Jakuba Gitlina, międzynarodowego sędziego boksu, trenera boksu II klasy sportowej i finalisty programu "Ninja Warrior Polska".

Julia Szeremeta z finalistą programu "Ninja Warrior Polska" instagram.com/szeremeta15984 ESP/Instagram

Finał z udziałem Gitlina został wyemitowany końcem października. Ostatecznie 11. edycję show wygrał Clement Gravier z Francji, a emocje były ogromne, co podkreślał Polak we wpisie w mediach społecznościowych.

"Na pewno znowu skrajne duże i silne emocje. Pozostaną na długo i na pewno ukształtują! Niezapomniana przygoda i wspaniałe doświadczenie, po prostu jednym słowem #sportlifestyle. Był upadek, wyratowany, woda nie dotknięta, lecimy dalej, gonimy Niemca, ale zabrakło 2 sekund. Finalnie Niemiec trzeci. Dobry i szybki wyścig! Grupa mocna Polska vs Niemcy - nie tym razem, ale szacunek i piona jest gramy Fair Play! Czy wrócę? To się okaże, może w końcu zacznę trenować i się przygotuję jak należy" - opisał Jakub Gitlin.

Ciekawostką jest, że Gitlin związał się z Brzostek Top Team. To ten gdański klub, w którym jako trener pracuje Waldemar Nawrocki, wujek obecnej głowy państwa. Niedługo po objęciu urzędu prezydenta Karol Nawrocki pojawił się w siedzibie klubu, by otworzyć II Memoriał im. Jana Biangi. Było to wydarzenie bez precedensu.

Właśnie na profilu klubu bokserskiego Brzostek Top Team pojawiło się poprzednie wspólne zdjęcie Szeremety i Gitlina. Zrealizowane zostało przy okazji nagrań do "Ninja Warrior". "Nasz trener i międzynarodowy sędzia PZB Jakub Gitlin wchodzi jutro na niebieski dywan Ninja! (...) Na zdjęciu z Jakubem stoi Julia Szeremeta. Zobaczycie, czy będzie się z nią ścigał, czy… wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewa?" - zachęcano do oglądania programu.

Julia Szeremeta