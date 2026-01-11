Szeremeta na Gali, i to z kim u boku. A potem rozczarowanie, to już oficjalne

Tygodnie przed Galą Mistrzów Sportu Julia Szeremeta przyznawała, że już szykuje formę i kreację na bal. Przy okazji Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" jej trener Tomasz Dylak przyznał, że założył się z podopieczną o to, które miejsce Julia zajmie w głosowaniu. "Co do Julki, to się nawet założyliśmy o tysiąc złotych. Ja powiedziałem, że Julka nie będzie w dziesiątce, a Julka powiedziała, że będzie" - zdradził w TVP Sport.

Zakładzik poszedł. Zobaczymy. Liczę na was, kochani

Poznaliśmy już i wyniki plebiscytu i rezultat zakładu pięściarki i szkoleniowca. Niestety, tym razem Julia musiała zmierzyć się z rozczarowaniem.

Julia Szeremeta przegrała zakład z trenerem. Niestety

Julia Szeremeta pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu w eleganckim i kobiecym wydaniu. Jeszcze zanim impreza rozpoczęła się na dobre, zapozowała na ściance u boku m.in. swojego szkoleniowca, Tomasza Dylaka, który chwilę później odebrał statuetkę dla Trenera Roku. Wyróżnienie wywołało sporo komentarzy kibiców i dziennikarzy.

"Cudownie - Tomasz Dylak Trenerem Roku! Człowiek, który nie widzi ograniczeń, nie widzi granic, ani barier - miałem przywilej odbyć z nim wiele rozmów, które ukazywały, jak wyjątkowym i nietuzinkowym jest fachowcem. Teraz kierunkiem jest pięściarskie niebo -złoto w Los Angeles" - ocenił Artur Gac z Interii Sport.

Sukces smakuje fantastycznie przede wszystkim samemu szkoleniowcowi, ale także jego podopiecznym z Julią Szeremetą na czele. Co prawda ona sama również liczyła na nagrodę, ale tym razem musiała przyjąć rozczarowanie.

Nie będzie jednak zbyt wiele czasu na rozpamiętywanie. Sportsmenka szykuje się bowiem na nowe zawodowe wyzwania. "Moim celem na pewno będą mistrzostwa Europy seniorskie we wrześniu. Ale przed sobą mamy jeszcze trzy Puchary Świata, które są w Brazylii, Uzbekistanie i Chinach. Na pewno będę skupiała się w tym roku na mocnym rozwoju i poprawie techniki" - zapowiedziała bowiem ostatnio w "Dzień dobry TVN".

Julia Szeremeta pojawiła się na Gali w towarzystwie m.in. Tomasza Dylaka Pawel Wodzynski East News

Julia Szeremeta AKPA

Julia Szeremeta AKPA AKPA