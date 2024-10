Szeremeta może świętować. Pierwszy medal dla Polski, rywalka rozbita do zera

I właśnie minimum najniższy stopień podium we wtorkowe popołudnie zagwarantowała sobie Natalia Niewiadomska. Reprezentantka Klubu Bokserskiego Nowy Dwór Mazowiecki przystąpiła do imprezy z ogromnymi nadziejami. To w końcu obecna srebrna medalistka mistrzostw Polski. We wtorek o przepustkę do czołowej czwórki nasza rodaczka pojedynkowała się z Lanzą Coquinche. Ekwadorka nie miała kompletnie nic do powiedzenia i choć wytrzymała do ostatniego gongu, z kretesem poległa na kartach sędziowskich. Osoby oceniające pojedynek jednoznacznie wskazali na koleżankę Julii Szeremety, która triumfowała 5:0.