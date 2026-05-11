Szeremeta może na tym tracić. Michalczewski od razu zdementował

Michalczewski wypowiedział się w ramach krótkiego dokumentu "Ring Road Program". Znany pięściarz spojrzał na Szeremetę nieco szerzej i przyjrzał się jej stylowi. Zobaczył, co naprawdę jest kluczem w jej podejściu podczas walk.

Julia Szeremeta nie domaga technicznie? Jednoznaczna ocena

Opuszczone nisko ręce Szeremety często uważane były przez ekspertów za błąd. Sama pięściarka wielokrotnie wyjaśniała za to, że jest to styl, który najlepiej się dla niej sprawdza i pozwala jej być jeszcze bardziej nieprzewidywalną i widzieć wszystkie nadchodzące ciosy. To właśnie na refleks, ryzyko i nieprzewidywalność stawia jedna najlepsza pięściarka ubiegłego roku według rankingu World Boxing.

Ostatnio postanowił o sprawie wypowiedzieć się Dariusz Michalczewski. Jak się okazało, bokser jest pełen podziwu nie tylko dlatego, co na ringu wyprawia młoda zawodniczka, ale również przez wzgląd na styl, w jakim to robi.

Dariusz Michalczewski pokazał, w czym pomaga styl Szeremety

"To wygląda bardzo spektakularnie. Ona musi mieć lepszy refleks, jeżeli balansuje ciałem, głową i tak dalej. Te ręce, które są na dole jej wtedy nie do końca pomagają, a jednak odnosi sukces, wygrywa" - zaznaczył na samym początku Michalczewski.

"Te ręce są moim zdaniem drugorzędne w boksie. Liczą się praca nóg, praca tułowia, wyczucie dystansu, a ręce są tylko takim dodatkiem, bym powiedział" - podsumował Michalczewski swoją wypowiedź w kontekście stylu Szeremety. W tym samym dokumencie Joanna Jędrzejczyk stwierdziła, że to, jak walczy młoda Polka jest bardzo ryzykowne i nonszalanckie, ale też, że kto nie ryzykuje, te nie pije szampana.

