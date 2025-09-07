Szeremeta już po pierwszej walce na mistrzostwach świata. 5-0, nie było wątpliwości

Polscy kibice długo czekali na kolejny oficjalny występ Julii Szeremety w 2025 roku. Po raz ostatni wicemistrzyni olimpijska zaprezentowała się szerszej publiczności w połowie maja, a więc prawie cztery miesiące temu. Wówczas nasza czołowa pięściarka okazała się bezkonkurencyjna w warszawskim memoriale Feliksa Stamma, wchodzącym w skład Pucharu Świata. Khumoranobu Mamajonova podczas finałowego starcia z przedstawicielką gospodarzy nie miała żadnych szans, przegrała na kartach u każdego z sędziów. Aż dwóch punktowało 30-27 dla "Biało-Czerwonej".

Podobne sceny chcielibyśmy oglądać także w Liverpoolu. "Na pewno jest bardzo mocno zmobilizowana, to jest mobilizacja poziomem podobna do tej przed igrzyskami, może minimalnie mniejsza, bo wiadomo, że MŚ rangą są trochę niżej. A to w dodatku jest jeszcze rok poolimpijski, w którym zawsze bardzo ciężko jest znowu wydobyć z siebie sto procent. Widząc ją na treningach i jak się stara, jak wszystkiego pilnuje, to widzę, że naprawdę u niej jest duża mobilizacja" - zapowiadał przed turniejem Tomasz Dylak, szkoleniowiec Julii Szeremety, na łamach Interia Sport.

Julia Szeremeta w ćwierćfinale mistrzostw świata. Japonka bez szans w Liverpoolu

Nasza gwiazda miała o tyle dobrze, że z zaczynała zawody od drugiej rundy. To nagroda za rozstawienie z "jedynką". Naprzeciw faworytki do medalu stanęła dziś Yan Cai. Chinka niedawno rozprawiła się w pewnym stylu z Satsuki Yoshizawą. I w niedzielę chciała pójść za ciosem. Szybko jednak została sprowadzona na ziemię przez zeszłoroczną bohaterkę z Paryża. Już w pierwszej odsłonie na twarzy Julii Szeremety pojawił się uśmiech. A to oznaczało jedno, starcie przebiega po jej myśli. Nie przekonał się do naszej rodaczki jedynie sędzia z Mongolii.

Wicemistrzyni olimpijska kontynuowała dominację także po krótkiej przerwie. Sporo uderzeń Azjatki pruło powietrze. Nasza rodaczka natomiast skutecznie czaiła się na szybkie kontry. Świetnie funkcjonowało zwłaszcza zejście na lewą stronę i natychmiastowy atak. Polka emanowała ogromną pewnością siebie, a Chinka sprawiała wrażenie coraz bardziej sfrustrowanej. Ofensywny styl walki nie dawał jej kompletnie niczego. Także w ostatniej rundzie nie doszło do zwrotu akcji, dzięki czemu Julia Szeremeta na dużym spokoju awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. W nim zmierzy się z Elise Glynn lub Kariną Ibragimovą.

Julia Szeremeta - Yan Cai 5-0 (30-27, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27)

Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Julia Szeremeta Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Julia Szeremeta Ola Skowron/ Dzien Dobry TVN East News

Julia Szeremeta i trener Tomasz Dylak MOHD RASFAN / AFP AFP