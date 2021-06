- Ciekawostka - Kamil Szeremeta zaproponował, że chętnie zatańczy w ringu 19 czerwca z Munguią. Jeszcze wczoraj wieczorem było bardzo blisko. Czas jednak wydaje się zbyt krótki. Uznanie dla "Szerego" za cojones! - napisał wczoraj w mediach społecznościowych Wasilewski. Dziś jednak szef Knockout Promotions potwierdził, że rozmowy... trwają nadal!

- Rozmowy na temat Munguia-Szeremeta trwają... - podkreślił niespodziewanie Wasilewski.

W grę wchodzą ogromne pieniądze. To byłby zaskakujący ruch Szeremety, ponieważ nie ma oficjalnie nowego trenera. Przez chwilę przygotowywał się m.in. z Harrym Keittem w Warszawie, ale Amerykanin wróci w czerwcu do Nowego Jorku i nie będzie szkoleniowcem zawodników KnockOut Promotions. Szeremeta - tak jak podkreślił Wasilewski - dzwonił do niego z Włoch, gdzie sparował przez ostatnie tygodnie z mistrzem Europy wagi średniej Matteo Signanim (30-5-3, 11 KO). Włoski pięściarz zgarnął wakujący tytuł EBU po tym jak Szeremeta go zwakował, aby bić się z Giennadijem Gołowkinem na DAZN. Wcześniej pomagał Pawłowi Stępniowi przed jego starciem na gali w Rzeszowie i bardzo sobie chwalił te sparingi.

Reklama