World Boxing Organization rozważa usunięcie z oficjalnych rankingów wszystkich rosyjskich pięściarzy. W piątkowe popołudnie poinformował o tym na Twitterze szef federacji, Francisco "Paco" Valcalcer.

WBO zamierza również nie uznawać wyników walk mistrzowskich z udziałem Rosjan.

Wojna na Ukrainie. Sankcje WBO do momentu zawieszenia broni

To odpowiedź na militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, do której doszło w czwartek nad ranem. Sankcje wobec bokserów mają obowiązywać do czasu zawieszenia broni.

Inne liczące się federacje bokserskie - WBA, IBO i IBF - nie zajęły jak na razie stanowiska w tej sprawie.

