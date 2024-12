Szef MKOl ogłasza. Złe wieści dla Szeremety, Polka może nie wystąpić na igrzyskach

Powtórki nie będzie jednak w Los Angeles. Przewodniczący już wczesnej jasno określił się na temat przyszłości boksu. Albo inna organizacja przejmie schedę po IBA, albo dyscyplina zniknie z programu. Jak na razie bliżej jest do tego drugiego, bardziej pesymistycznego scenariusza. Świadczą też o tym niedawne słowa Niemca. Działacza zacytowała Polska Agencja Prasowa. "To leży w ich rękach (krajowych federacji - dop.red.). Muszą zdecydować, czy chcą, aby ich sportowcy mieli szansę na zdobycie medali olimpijskich, czy nie " - rozpoczął swoją wypowiedź na konferencji prasowej w Lozannie.

Na razie bez boksu na igrzyskach w Los Angeles. Thomas Bach nie ma dobrych wieści

"To bardzo proste i widzimy, że wiele krajów podejmuje pewne kroki. Przyglądamy się temu, a kiedy nadejdzie czas, będziemy musieli podjąć decyzję, czy uznać nową międzynarodową federację. W tej chwili wygląda na to, że może to być World Boxing. Ale to na pewno nie może być IBA. Ta historia jest skończona z kilku powodów, m.in zarządzania i etyki" - dodał w dalszej części przemówienia.