Kamil Łaszczyk, choć ostatnio walczył w MMA, to przede wszystkim jest pięściarzem. W boksie legitymuje się rekordem 32-0.

Łaszczyk nie wyklucza kolejnych występów w MMA, ale jego priorytetem pozostaje boks. Teraz wraca do swojego bazowego sportu.

Łaszczyk znowu wystąpi w boksie. Waga większa, niż zwykle

Co ważne, walka odbędzie się w kategorii superpiórkowej. Na co dzień Łaszczyk walczy w niższej wadze, piórkowej, ale po lutowej walce w Fame MMA, gdzie ważył 77,5 kg, nie zdąży zejść do limitu kategorii piórkowej (57 kg). Dlatego w walce z Ghańczykiem będzie obowiązywał limit 59 kg.