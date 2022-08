Szalony plan Usyka. Ukraiński mistrz przedstawił szczegóły

Aleksander Usyk stoczy 20 sierpnia w Dżeddzie rewanż z Anthonym Joshuą , a Canelo po raz trzeci skrzyżuje 17 września w Las Vegas rękawice z Giennadijem Gołowkinem . Czy walka Usyk vs Canelo jest możliwa?

Usyk ma apetyt na "szalony" freak fight

- Żeby walczyć z Canelo musiałbym zrzucić 12 kilogramów. To byłaby walka typu "freak fight". Najpierw muszę jednak zrobić to, co siedzi mi w głowie, czyli załatwić sprawy w wadze ciężkiej - powiedział Usyk.