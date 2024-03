Szalony plan na walkę Usyka i Fury'ego. Decyzja w toku. Tego jeszcze nie było

Data pojedynku Usyka z Furym w ostatnim czasie dwukrotnie była przesuwana , ale to w niczym nie wpłynęło na zainteresowanie tym pojedynkiem, które wciąż jest olbrzymie.

Wynika to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, walki o najwyższą stawkę w królewskiej kategorii wagowej, która od zawsze cieszy się największym zainteresowaniem . A, po wtóre, kibice boksu są spragnieni chwili, na którą czekają przeszło całe pokolenie. Tak długo bowiem nie został wyłoniony zunifikowany czempion globu , czyli taki, w którego posiadaniu byłyby wszystkie liczące się pasy wiodących federacji - tych obecnie jest cztery.

Rewolucja na walkę Usyk - Fury. Szef WBC chce uniknąć "zabicia boksu"

Doprecyzujmy, że po raz ostatni z takim widowiskiem mieliśmy do czynienia jeszcze w poprzednim wieku, w 1999 roku. Wówczas doszło do batalii Lennoksa Lewisa z Evanderem Holyfieldem. Wygrał ten pierwszy i został jedynym czempionem, a na jego ciele zawisły tytuły kategorii WBA, WBC i IBF, jako że wówczas IBO nie miała jeszcze tego statusu, co obecnie.