24 lipca kibice bosku mogli być świadkami nie lada widowiska. Mogli, bowiem zbliżająca się hitowa walka Mariusza Wacha z Tysonem Furym odbędzie się... bez udziału stacji, które mogłyby ją transmitować. Taka forma momentalnie wywołała szereg kontrowersji w środowisku. Nieczęsto zdarza się bowiem, że tak ważne pojedynki odbywają się w trybie "kameralnym". To jednak nie pierwszy, i nie ostatni raz, kiedy "Wiking" wywołał kontrowersje. W swojej bogatej karierze nigdy od nich bowiem nie stronił.

Doping, freakfighty i... walka z sześcioma romami. Polak nie stroni od kontrowersji

Już lata temu nazwisko Wacha kojarzone było z całkiem poważną aferą. Miała ona miejsce w 2012 roku, kiedy "Wiking" starł się ze słynnym ukraińskim pięściarzem Władimirem Kliczką. Stawką pojedynku było mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Ukrainiec posiadał wówczas takie tytuły jak: WBA (Super) Heavyweight Championship, IBF Heavyweight Championship, WBO Heavyweight Championship oraz IBO Heavyweight Championship.

Wach przystąpił do tego starcia z imponującym bilansem 27-0. Mimo dobrej prezencji w ringu, nie był on jednak w stanie poskromić Kliczki, który już od lat rządził "królewską kategorią". Wach przegrał wówczas jednogłośnym werdyktem sędziów.

Tuż po opisanej walce media obiegła szokująca informacja. Podczas testów antydopingowych próbka Wacha wykazała bowiem obecność sterydów anabolicznych. Podobne wyniki otrzymaliśmy po przeanalizowaniu próbki B. Polak zarzekał się, że nie przyjął umyślnie dopingu, jednak w tej sytuacji werdykt mógł być tylko jeden - niemiecka federacja bokserska zawiesiła Mariusza Wacha na 12 miesięcy. Sam Kliczko skomentował tę sytuację w następujących słowach.

Dziwiłem się, że w ósmej rundzie Wach bez problemów inkasował moje uderzenia. Doping to oczywiście już samo dno

Mimo upływu lat kontrowersje wokół Wacha nie cichną. Wręcz przeciwnie. W 2025 roku wziął on udział w freakfightowej gali Prime MMA 14. Tam "Wiking" zawalczył z... trzema przeciwnikami jednocześnie. Super Mario, Tomasz Olejnik i Wampirek nie stanowili jednak wielkiego wyzwania dla doświadczonego boksera. Pojedynek w tej samej formule powtórzony został przy okazji 16 edycji gali Prime MMA. Naprzeciw "Wikinga" wyszli Damian Tańcula, Olaf "Farrley" Kasprzyk i Bartosz "Noras" Iwanowski. Tym razem to Wach musiał przełknąć gorycz porażki, zliczając swoją pierwszą przegraną w świecie freakfightów.

Na tym Mariusz Wach również nie poprzestał. Raptem kilkanaście dni po opisanej wyżej walce z Furym odbędzie się bowiem gala PRIME 18: Summer Festival. Polski bokser ponownie zawita w świecie freakfightów, aby tym razem... zmierzyć się z grupą kilku romskich zawodników, wchodzących w skład formacji "Gypsy Team". To właśnie w tak nietypowy sposób toczą się ostatnie rozdziały w karierze 46-letniego boksera z kraju nad Wisłą.

Tyson Fury i Mariusz Wach CHANAKARN LAOSARAKHAM/AFP East News

Mariusz Wach ANDRZEJ BANAS East News

Mariusz Wach Artur Widak/NurPhoto AFP





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