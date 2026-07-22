Przemysław Saleta wsłuchując się w pierwsze pytanie zaczął się śmiać. To oczywiście nie było szydzenie z żadnego z pięściarzy, czyli ani z Mariusza Wacha, ani z Tysona Fury'ego, tylko reakcja na to, w jaką stronę zmierza dzisiejsza machina biznesowa, wciąż jeszcze nazywana sportem.

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24 lipca, Pattaya, w jednym narożniku Wach, w drugim Fury. Z kuratelą platformy Netlix, która pracuje nad kolejnym sezonem serialu dokumentalnego "At home with the Furys". Sensacją jest to, że pojedynek nie będzie transmitowany na żywo. Kto go zobaczy, poza osobami na miejscu w Max Muay Thai Stadium, szacowanymi na około 2 tysiące kibiców? Widzowie, ale dopiero w trzecim sezonie produkcji o familii "Króla Cyganów", czyli z odtworzenia.

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Kto mógłby być patronem takiego wydarzenia? Oczywiście niestrudzona federacja WBC, wciąż nazywana jedną z czterech najbardziej prestiżowych, która pisze się niemal na wszystko, co pachnie "grubym" pieniądzem. Zwycięzca ma otrzymać specjalny pas WBC Metta Humanitarian Belt.

Czy teoretycznie Wach będzie mógł wygrać tę walkę? Podobno nic nie stoi na przeszkodzie, ale... Nieoficjalnie słyszymy, że nasz pięściarz dlatego tak cedzi słowa, bo kontrakt jest obwarowany zapisami, które nie pozwalają zdradzać wielu szczegółów. W przeciwnym razie mogłyby pojawić się kary. A pieniądze do zarobienia dla naszego asa, co słyszę z ust osoby z jego najbliższego otoczenia, są naprawdę bardzo zacne.

Co ma sobie zatem pomyśleć kibic, który w boksie nie siedzi na co dzień, a tu nagle słyszy o takiej walce? Jak można mu to wytłumaczyć, biorąc pod uwagę Wacha tuż przed emeryturą i wracającego po kolejnej przerwie Fury'ego?

- Netflix wszedł na rynek sportów walki niedawno, ale z przytupem. Również coś takiego, jak walka Mike Tyson kontra Jake Paul, powiedzmy sobie szczerze, nie miała żadnej wartości sportowej. Jednak było to duże wydarzenie, z dużymi nazwiskami, więc oglądalność tego też była ogromna, a zatem i przychody - ekspresowo rozwiązuje zagadkę w rozmowie z Interią Przemysław Saleta.

Były mistrz Europy również tak rozumie ten projekt, że jest to część serialu o Brytyjczyku. A motywację o tym, by postawić na 46-letniego "Polskiego Olbrzyma", widzi tak:

- Szczerze powiedziawszy myślę, że Mariusz przeboksuje cały dystans. Po pierwsze jest trochę jak wino, jego nic nie rusza i jak na siebie, moim zdaniem jest w bardzo przyzwoitej formie. A po drugie, Fury po powrocie z kolejnej emerytury nie jest już tym samym Tysonem. Zresztą tak naprawdę on nigdy nie był puncherem. Poza tym znają się dobrze, sparowali - ocenia Saleta.

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Biorąc jednak pod uwagę, o ile nie nastąpi gwałtowny zwrot akcji, że nie będzie transmisji z tego widowiska, czy w ogólne powinniśmy używać słowa "walka", a może bardziej jakiś rodzaj konfrontacji? Bo nie wiemy do końca, co to będzie za show.

- To znaczy to będzie walka, ale myślę, że chyba nikt do końca nie traktuje tego poważnie. A raczej jako sparing pokazowy. Jednak w rekordzie jednego i drugiego się znajdzie, bo są oficjele, więc będzie wliczone - zaznacza Saleta.

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Jest to tym bardziej zdumiewające przedsięwzięcie, jeśli rzeczywiście dla Fury'ego ma to być przetarcie przed walką z Anthonym Joshuą. "AJ" zapowiada kolejne sportowe życie, wykuwając formę w gymie Ołeksandra Usyka, pod okiem także trenerów Ukraińca oraz bazując na jego zaawansowanej aparaturze i technologiach.

- Szczerze powiedziawszy walkę Fury - Joshua chętnie obejrzę. Przy czym chętniej bym ją obejrzał parę lat temu. Obaj też są po swoich życiowych momentach, zatem ta walka też już nie będzie budziła takich emocji, choć na pewno - szczególnie w Wielkiej Brytanii - która jest ogromnym rynkiem, zainteresowania nie ubędzie - prognozuje były czempion Starego Kontynentu w królewskiej kategorii.

Artur Gac, Interia

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Mariusz Wach (z prawej) ANDREW COULDRIDGE AFP

Tyson Fury tutaj w walce z Ołeksandrem Usykiem FAYEZ NURELDINE AFP





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