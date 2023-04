Łukasz Różański fetowany na stadionie Stali Rzeszów. Piękne nagranie

37-letni Różański jednak wiedział, że taka szansa prawdopodobnie już nigdy się nie powtórzy, a mając tego świadomość po mistrzowsku wytrzymał wielką presją. W ringu nie było ostrożności, spokojnego badania przeciwnika, tylko od razu "ogień". Polak swoją huraganową ofensywą absolutnie zaskoczył Babicia, wykazując się przy tym dużą przebiegłością. Wszak przed walką, gdy nakłoniłem go na rozważania na temat możliwych scenariuszów, mam wrażenie iż szczerze powiedział mi, iż nastawia się na mocny początek ze strony Babicia. Argumentując to tym, że Chorwat nie będzie chciał ryzykować, co wydarzy się na kartach punktowych . Tymczasem to Polak nie dał przestrzeni oponentowi, aby ten zdążył rozwinąć skrzydła.