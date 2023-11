Można utyskiwać nad źródłem pieniędzy w Arabii Saudyjskiej, na temat nieprzestrzegania praw kobiet i człowieka w tym państwie, ale w tej chwili nikt nie jest w stanie przeciwstawić się temu, że to szejkowie potrafią przelicytować każdego i doprowadzić do wydarzeń, o których nikt inny nawet by nie marzył. Saudowie grają w tej chwili w zupełnie inną grę - nie patrzą na to, czy dana impreza tu i teraz jest rentowna. Jak nikt inny przepłacają, wykładając absurdalne pieniądze, bo ich celem jest stać się globalnym imperatorem. A nic tak nie ociepla wizerunku, a w związku z tym relatywizuje rzeczywistość, jak globalny sport.