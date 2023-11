"Syn" Szpilki świętuje. Okrągła rocznica. "Kocham go najbardziej na świecie"

Artur Szpilka w czerwcu świętował pokonanie Mariusza Pudzianowskiego na gali KSW 83. Powoli może myśleć o przygotowaniach do kolejnego starcia, jednak w międzyczasie świętować mógł ważną dla siebie rocznicę. Jak się okazuje, we wtorek urodziny obchodzi jego (jak sam go nazwał) "syn". Rocznica jest szczególna, bowiem, o czym mało kto mógł wiedzieć, czworonóg skończył dokładnie dziesięć lat. "Kocham go najmocniej na świecie" - napisał.