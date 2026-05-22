Ołeksander Usyk w styczniu będzie obchodził 40. urodziny. Mimo zaawansowanego sportowo wieku jest w bardzo dobrej formie, nikt go nie pokonał. Z drugiej strony coraz częstsze są spekulacje o liczbie pozostałych mu pojedynków. Popularną odpowiedzią jest "3". Sam pięściarz sugerował, że po nadchodzącej w sobotę rywalizacji z Rico Verhoevenem zmierzy się z Danielem Dubois lub Fabio Wardleyem (ten pierwszy ostatnio pokonał drugiego), a następnie może z Tysonem Furym, a może z Agitem Kabayelem.

Ten ostatni jest pogromcą Damiana Knyby z 10 stycznia z Oberhausen. Konfrontacją Niemca z Ukraińcem jest mocno zainteresowany Turki Alalshikh. Mówiło się, że może ją zorganizować jeszcze w drugiej połowie tego roku w Niemczech. Teraz jednak wydaje się, że może być to 2027 r. i Stambuł.

Ujawnił sekret, planują hit dla Usyka na 2027. Ustalono miejsce. "Jeśli Bóg pozwoli"

Sam Saudyjczyk otworzył tę debatę wypowiedzią na czwartkowej konferencji prasowej. - Planujemy coś, co w przyszłości damy Usykowi. Wiem, że on nie chce rozmawiać o przyszłości, ale myślimy o niej, planujemy - powiedział. Następnie dał mały konkret.

Chcę zdradzić mały sekret. Planujemy zrobić coś niesamowitego w Stambule, jeśli Bóg pozwoli

Dodał, że współpracuje w tym temacie z władzami miasta.

Nazwisko Kabayela nie padło, ale dziennikarze i kibice natychmiast powiązali je z tymi słowami. 33-latek ma w dodatku już status obowiązkowego pretendenta dla czempiona z Symferopola, więc nie jest to żadna odkrywcza teza. Sam Ukrainiec zabierał głos w tym temacie w marcu.

- Może będę walczył z Kabayelem zamiast mierzyć się z Furym po raz trzeci. Rozumiem, że fani Agita mówią: musisz z nim walczyć Ale ja nie muszę tego robić. Muszę żyć swoim życiem, dbać o swoją drużynę, o swoje dzieci. Ciężko pracuję i moi przeciwnicy również. Możliwe, że będę walczył z Agitem. Mogę tylko powiedzieć, że to świetny wojownik i bardzo inteligentny - mówił dla "Daily Mail".

Nasz zachodni sąsiad po triumfie nad Knybą zachowuje spokój. Czeka na rezultat sobotniej potyczki. - Sytuacja się po prostu rozwiąże. Usyk albo będzie ze mną walczył, albo zrezygnuje z tytułu, więc czekanie jest dla mnie najlepszą opcją, a potem wyniki pokażą same - podkreślał kilka miesięcy temu. Jego przerwa po pokonaniu Polaka może być więc dłuższa niż dwunastomiesięczna.

Ołeksandr Usyk FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Agit Kabayel ROBERTO PFEIL/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Turki Alalshikh MARCUS BRANDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





