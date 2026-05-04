Świat rzucony na kolana, dewastujący nokaut. "Potwór" nowym mistrzem globu

Artur Gac

Artur Gac

Tacy pięściarze przechodzą do historii boksu zawodowego i 29-letni meksykańsko-amerykański gigant umocnił swoje dziedzictwo. Niepokonany mag boksu David Benavidez (32-0, 26 KO) był już mistrzem świata wagi superśredniej (76,2 kg), w ostatnim czasie czempionem w dywizji półciężkiej (79,4 kg). Teraz zaatakował kolejną kategorię - rzucając się na urzędującego mistrza wagi junior ciężkiej (90,7 kg) Gilberto Ramireza. To, co stało się w walce o pasy WBA i WBO, przeszło najśmielsze oczekiwania.

article cover
David Benavidez (z lewej) w genialny sposób zastopował w 6. rundzie Gilberto RamirezaTAYFUN COSKUNAFP

To była jedna z największych walk, jakie w tym roku odbędą się w boksie zawodowym. Przystępując do walki wieczoru gali w T-Mobile Arena w Las Vegas 29-letni David Benavidez i 34-letni Gilberto Ramirez wspólnie wnieśli 80 zwycięstw i tylko jedną porażkę. Ta była na koncie tego drugiego, urzędującego mistrza w kategorii cruiser (synonim dla wagi junior ciężkiej), a zaznał ją w listopadzie 2022 roku w starciu z Dmitrijem Biwołem (jednym z sędziów punktowych był Polak Paweł Kardyni).

Oto mistrz globu w trzeciej kategorii wagowej. "Potwór" Benavidez

Pojedynek zapowiadał się fenomenalnie, mimo że Benavidez przychodził z niższych kategorii wagowych. "Potwór" był pewny siebie, zapewnił że tym bardziej będzie mógł pokazać pełnię swoich możliwości, iż w wyższej wadze odpada mu konieczność "duszenia" kilogramów. Deklarował, że Ramirezowi przeciwstawi szybkość, a także wspaniałą dynamikę, a przy tym porównywał się do Jamesa Toneya.

Wielki powrót Joshuy i komunikat ws. polskiego olbrzyma. To już oficjalnie

Nie wszyscy dawali wiarę tym zapewnieniom, ale w ringu Benavidez pokazał, że jest wielką historią boksu. Walka miała taki przebieg, iż nikt nie miał prawa mieć najmniejszych wątpliwości - w ringu dzielił i rządził właściwie wyłącznie "The Monster".

Pojedynek o pasy WBA i WBO od początku był prowadzony pod dyktando pretendenta, który był szybszy, celniejszy oraz bardziej destrukcyjny. "Zurdo" w ogromnych opałach znalazł się w czwartej rundzie, po prawym krzyżowym zobaczył gwiazdy, a pod naporem kolejnych, bitych z wielką siłą i precyzją ciosów znalazł się na deskach. Przyklęknął, ale nie dał się wyliczyć.

Pojedynek już jednak nie potrwał długo, a koniec nastąpił na półmetku, w szóstej odsłonie. To, co w jednej z akcji pokazał Benavidez, to była maestria najwyższych lotów.

W półdystansie, na środku ringu, zaczął od haka na wątrobę, po czym wystrzelił potworną kombinacją. Bił z precyzją skalpela i taką mocą, że garda Ramireza, choć wcale nie dziurawa, była po prostu rozdzierana. Do głowy Meksykanina doszły bardzo mocne uderzenia. Próbował się jeszcze przeciwstawić, ale w tym momencie bardziej się otworzył, co spowodowało kolejną serię uderzeń. "Zurdo" ponownie przyklęknął i nie wstawał z kolan, a sędzia ringowy z troską go obłapił i zasygnalizował koniec pojedynku.

Mistrz świata trzech kategorii wagowych wytypował swojego wymarzonego rywala na kolejną walkę - jest nim pierwszy pogromca Ramireza, Rosjanin Dmitrij Biwoł.

dwóch bokserów w ringu; jeden zawodnik stoi wyprostowany, drugi jest pochylony i opiera się o matę, sugerując nokaut lub silny cios, wokół nich fotografowie i sędzia obserwujący sytuację
David Benavidez ma na deskach Gilberto RamirezaTAYFUN COSKUNAFP
David Benavidez bardzo dotkliwie pobił Gilberto Ramireza
David Benavidez bardzo dotkliwie pobił Gilberto RamirezaTAYFUN COSKUNAFP
Krzysztof Głowacki - Kleber Silva. Skrót walkiPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja