Po raz pierwszy od ponad pół wieku polscy pięściarze zmierzą się w meczu towarzyskim z Bułgarią. Spotkanie w ramach cyklu "Suzuki Boxing Night" rozegrane zostanie w piątek o godz. 16.30 w stołecznym hotelu Hilton. Odbędzie się osiem walk.

- Z powodu poważnej kontuzji dłoni Petara Belberowa, Bułgarzy nie mają zawodnika w wadze superciężkiej, dlatego w tej kategorii dojdzie do walki między naszymi kadrowiczami Adamem Kulikiem i Aleksandrem Stawirejem. W innych wagach zapowiadają się ciekawe pojedynki, rywale mają w składzie kilku medalistów mistrzostw Europy - powiedział ukraiński szkoleniowiec reprezentacji Polski Iwan Juszczenko.

W składzie "Biało-Czerwonych" są Jakub Słomiński (52 kg), Jarosław Iwanow (56 kg), Radomir Obruśniak (60 kg), były brązowy medalista mistrzostw Europy i Igrzysk Europejskich Mateusz Polski (64 kg), Filip Wąchała (69 kg), Bartosz Gołębiewski (75 kg), Mateusz Goiński (81 kg) i Michał Soczyński (91 kg).

Kilka dni temu polscy pięściarze wrócili z dwutygodniowego zgrupowania na Ukrainie, gdzie w nieoficjalnym spotkaniu pokonali młodzieżową kadrę tego kraju 12:8. Wkrótce po meczu z Bułgarią, z którą Polska nie rywalizowała od 1966 roku, podopieczni Juszczenki ponownie wyjeżdżają na Ukrainę.

- Nasi zawodnicy w bardzo dobrych warunkach trenować będą z kadrą Ukrainy, a zaprosiliśmy również reprezentację Turcji. Wierzę, że we współpracy z Suzuki Motor Poland stworzymy polskim bokserom jak najlepsze warunki przygotowań do kwalifikacji olimpijskich i wreszcie po wielu latach przerwy doczekamy się medalu na igrzyskach - stwierdził na czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie prezes PZB Grzegorz Nowaczek.

Polski Związek Bokserski już wcześniej współpracował z firmą motoryzacyjną, a teraz Suzuki Motor Poland został sponsorem generalnym. - Boks olimpijski jest niedocenianą dyscypliną w Polsce, a my chcemy mocno zaangażować się w jego popularyzację i rozwój. Stąd współpraca na nowych warunkach i w różnych aspektach, m.in. powstała grupa "Suzuki Top", składająca się z ośmiu najlepszych i najbardziej perspektywicznych pięściarek i pięściarzy, którą będziemy dodatkowo wspierać m.in. finansowo - przyznał prezes zarządu Piotr Dulnik.

Kwalifikacje do igrzysk w Tokio odbędą się w przyszłym roku, a już we wrześniu polskich bokserów czekają mistrzostwa świata w Jekaterynburgu. Etapem przygotowań jest mecz z Bułgarią, w składzie m.in. ze złotym medalistą ME 2015 i 2017 r. Danielem Asenowem. Tytuły zdobył w wadze 52 kg, a w Warszawie zmierzy się w kategorii 56 kg z Iwanowem.