Sulęcki pożegnał się z marzeniami o medalu. Rywal był bezlitosny w ringu
4 września w Liverpoolu zostały oficjalnie zainaugurowane mistrzostwa świata w boksie olimpijskim, na których nie zabrakło też licznej reprezentacji Polaków, a wśród nich Pawła Sulęckiego, który przystąpił do rywalizacji w kategorii do 70 kg. Niestety jego starcie z Chia-Wei Kanem zakończyło się triumfem uchodzącego za faworyta Tajwańczyka.
4 września w Liverpoolu rozpoczęło się wielkie święto fanów pięściarstwa - mistrzostwa świata w boksie olimpijskim 2025. Wśród ponad 500 uczestników z całego świata nie zabrakło również 19 "Biało-Czerwonych".
Sulęcki odpada w pierwszej rundzie MŚ w boksie. Tajwańczyk był nie do zatrzymania
Wraz z polską kadrą na turniej wybrał się m.in. Paweł Sulęcki, który przystąpił do rywalizacji w kategorii do 70 kg. Los już na samym początku współzawodnictwa postawił przed nim niełatwe zadanie.
Jego pierwszym przeciwnikiem (w 1/32 finału) został przedstawiciel Tajwanu Chia-Wei Kan i trzeba przyznać, że w ogólnym rozrachunku nie dał on szans 22-letniemu Sulęckiemu, triumfując łącznie 5:0.
Grzegorz Proksa, trener kadry męskiej, w rozmowie z PAP przekazał jednak, że jego zdaniem nasz zawodnik przegrał pierwszą rundę "kilkoma ciosami, a drugą nieznacznie", z kolei według szkoleniowca trzecia runda należała już do Sulęckiego, ale nie było już możliwe odwrócenie losów starcia.
MŚ w boksie olimpijskim. Szeremeta czeka na nazwisko pierwszej rywalki
Nie ulega wątpliwości, że najwięcej uwagi, jeśli mowa o występach Polaków, przyciąga Julia Szeremeta, srebrna medalistka ostatnich igrzysk, która już w niedzielę 7 września rozpocznie swoje starania w kategorii do 57 kg. Jej oponentką będzie wówczas lepsza z pary Satsuki Yoshizava (Japonia) - Yan Cai (Chiny).
Czempionat potrwa do 14 września - można go śledzić na kanałach Polsat Sport: