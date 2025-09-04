Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sulęcki pożegnał się z marzeniami o medalu. Rywal był bezlitosny w ringu

Paweł Czechowski

4 września w Liverpoolu zostały oficjalnie zainaugurowane mistrzostwa świata w boksie olimpijskim, na których nie zabrakło też licznej reprezentacji Polaków, a wśród nich Pawła Sulęckiego, który przystąpił do rywalizacji w kategorii do 70 kg. Niestety jego starcie z Chia-Wei Kanem zakończyło się triumfem uchodzącego za faworyta Tajwańczyka.

Paweł Sulęcki w akcji na MŚ
Paweł Sulęcki w akcji na MŚBen Roberts PhotoGetty Images

4 września w Liverpoolu rozpoczęło się wielkie święto fanów pięściarstwa - mistrzostwa świata w boksie olimpijskim 2025. Wśród ponad 500 uczestników z całego świata nie zabrakło również 19 "Biało-Czerwonych".

Sulęcki odpada w pierwszej rundzie MŚ w boksie. Tajwańczyk był nie do zatrzymania

Wraz z polską kadrą na turniej wybrał się m.in. Paweł Sulęcki, który przystąpił do rywalizacji w kategorii do 70 kg. Los już na samym początku współzawodnictwa postawił przed nim niełatwe zadanie.

Jego pierwszym przeciwnikiem (w 1/32 finału) został przedstawiciel Tajwanu Chia-Wei Kan i trzeba przyznać, że w ogólnym rozrachunku nie dał on szans 22-letniemu Sulęckiemu, triumfując łącznie 5:0.

Grzegorz Proksa, trener kadry męskiej, w rozmowie z PAP przekazał jednak, że jego zdaniem nasz zawodnik przegrał pierwszą rundę "kilkoma ciosami, a drugą nieznacznie", z kolei według szkoleniowca trzecia runda należała już do Sulęckiego, ale nie było już możliwe odwrócenie losów starcia.

MŚ w boksie olimpijskim. Szeremeta czeka na nazwisko pierwszej rywalki

Nie ulega wątpliwości, że najwięcej uwagi, jeśli mowa o występach Polaków, przyciąga Julia Szeremeta, srebrna medalistka ostatnich igrzysk, która już w niedzielę 7 września rozpocznie swoje starania w kategorii do 57 kg. Jej oponentką będzie wówczas lepsza z pary Satsuki Yoshizava (Japonia) - Yan Cai (Chiny).

Czempionat potrwa do 14 września - można go śledzić na kanałach Polsat Sport:

    Dwóch bokserów w przeciwnych narożnikach ringu podczas walki na mistrzostwach świata w boksie w Liverpoolu 2025, jeden ubrany na czerwono, drugi na niebiesko, wokół ring sędzia i operator kamery, na tle ciemnej sali widoczne logo wydarzenia.
    Paweł Sulęcki kontra Chia-Wei KanBen Roberts PhotoGetty Images
    Julia Szeremeta
    Julia SzeremetaMUSTAFA CIFTCIANADOLU AGENCYAFP

