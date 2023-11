Strzelanina w Moskwie. Były mistrz Europy ranił cztery osoby

Recydywista z Rosji. Były mistrz Europy może trafić za kratki

Były członek reprezentacji Rosji miał już problemy z prawem. Jesienią 2020 roku pijany Iwanow wdał się w pociągu w bójkę ze swoim kolegą bokserem Bassirem Mirsijabowem - w wyniku bójki ten ostatni w ciężkim stanie trafił do szpitala, a nawet został podłączony do respiratora. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło: lekarzom udało się uratować pięściarza, Iwanow został zatrzymany, ale nie poniósł poważnej kary za to, co się stało.