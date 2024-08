Stępień vs Khusanov 20 września w Chojnicach, Tryc wycofał się z walki!

Karta walk Babilon Boxing Show w Chojnicach:

Walka wieczoru - 8 x 3 min, kategoria półciężka (do 79,3 kg): Paweł Stępień (19-1-1, 12 KO) vs Sherzod Khusanov (24-3-1, 12 KO) 4 x 3 min, kategoria junior średnia (do 69,8 kg): Konrad Kozłowski (7-0, 2 KO) vs Wadim Chruszcz (2-0, 1 KO)

4 x 3 min, catchweight do 88 kg: Remigiusz „Remi” Gruchała (debiut) vs Michał Łagoda (debiut)

4 x 3 min, kategoria ciężka (pow. 90,7 kg): Maciej Smokowski (3-0) vs Łukasz „Brodacz” Załuska (0-3)

4 x 2 min, kategoria półśrednia (do 66,7 kg): Adrianna Jędrzejczyk (2-0, 1 KO) vs TBA

4 x 3 min, kategoria półciężka (do 79,3 kg): Kazik Kunicki (debiut) vs Mateusz Grochowski (1-1, 1 KO)

6 x 3 min, kategoria półciężka (do 79,3 kg): Maksym Miszczenko (9-3-1, 4 KO) vs TBA