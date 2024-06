Stało się. Mike Tyson wycofał się z hitowej walki. Los okazał się bezwzględny

Associated Press / © 2024 Associated Press

Alarmujące zdarzenie w samolocie. Mike Tyson potrzebował pomocy

Sanitariusze weszli na pokład samolotu, który w Miami był już opóźniony o dwie godziny z powodu upału, kiedy już wylądował w Los Angeles, aby udzielić Tysonowi pomocy. 57-latek miał odczuwać mdłości i zawroty głowy z powodu zaostrzenia się choroby wrzodowej na 30 minut przed lądowaniem. To mogło wzbudzić niepokój wśród kibiców i jak się okazuje, był on uzasadniony.

A jednak. Mike Tyson wycofał się z walki z Jake'em Paulem

Grupa Most Valuable Promotions należąca do Jake'a Paula poinformowała, że Mike Tyson był zmuszony na razie wycofać się z pojedynku. "Nadchodząca, bardzo wyczekiwana walka pomiędzy Jake’em Paulem i Mikiem Tysonem zostaje niestety przełożona. Podczas czwartkowej konsultacji z lekarzami w sprawie niedawnego zaostrzenia się choroby wrzodowej zalecono Mike’owi Tysonowi podjęcie minimalnego wysiłku przez kilka następnych tygodni, przejście na lekki trening, aby dopiero później powrócić do pełnego treningu bez ograniczeń" - czytamy we wstępie oświadczenia.