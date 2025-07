Stał się milionerem w kilka godzin. Kontrowersje w turnieju na FAME MMA 26

W czwartej minucie tremujący w Warszawie zawodnik wypalił wysokim kopnięciem i powalił Kubiszyna na matę. Sędzia policzył do dziesięciu, a "Don Diego" zdołał wrócić do pojedynku. Szybko wyszedł z tarapatów, bo kilkanaście sekund później to on trafił potężnym ciosem i teraz to rywal leżał.