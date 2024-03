Do bokserskiej walki Francisa Ngannou z Anthonym Joshuą doszło w miniony piątek w Arabii Saudyjskiej. Były mistrz wagi ciężkiej okazał się dla mniej doświadczonego rywala bezwzględny. W sumie trzykrotnie posyłał go na deski, kończąc konfrontację spektakularnym nokautem w drugiej rundzie .

Dla Kameruńczyka była to dopiero druga wizyta w ringu. Do tej pory kojarzony był głównie z MMA i zwycięskimi pojedynkami w UFC. W wyniku sporu o kontrakt na początku ubiegłego roku rozstał się jednak z organizacją w bardzo nieciekawej atmosferze.

Ngannou miał być nową gwiazdą boksu. Rozbudził wyobraźnię, bo postawił się "Królowi Cyganów"

Zdaniem wielu komentatorów werdykt był niesprawiedliwy i nie oddawał do końca faktycznego przebiegu walki. Ngannou miał dopiero pokazać, co potrafi - w walce z Joshuą. Nikt nie spodziewał się tak jednostronnego przebiegu konfrontacji i tak szybkiego rozstrzygnięcia.

Dzień po demolce w Rijadzie na zgryźliwy komentarz zdobył się Dana White. Szef UFC nie krył nigdy niechęci do kameruńskiego wojownika. I właśnie teraz miał znakomitą okazję, by po raz kolejny ją zademonstrować.

Dana White publicznie kpi z Francisa Ngannou. W tle dawne zatargi spod szyldu UFC

Co na to Ngannou? Wygląda na to, że nie zamierza się zniechęcać. Jak tylko doszedł do siebie po zderzeniu z Joshuą, zapowiedział, że w ringu nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Gorycz widowiskowej porażki z pewnością osłodziła mu gaża, jaką otrzymał - 20 mln dolarów.